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«Подсолнух» адаптировали для Арктики
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Для российских военных создали арктическую РЛС 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Новая станция отличается улучшенными возможностями контроля прибрежной зоны и большей защитой от помех.
Для Арктики создан модернизированный вариант радиолокационной станции «Подсолнух», сообщили в пресс-службе концерна «РТИ».
«Загоризонтная радиолокационная станция "Подсолнух" адаптирована для применения в Арктическом регионе», — говорится в сообщении компании.
Новая РЛС отличается улучшенными возможностями контроля прибрежной зоны и большей защитой от помех. В Заполярье планируется развернуть несколько таких систем.
«Подсолнух» устанавливается на побережьях с целью обнаружения морских и воздушных целей на расстоянии не менее 400 км. Работает в автоматическом режиме и может сопровождать до 300 морских и 100 воздушных целей.
На балансе ВМФ РФ находятся несколько РЛС «Подсолнух» на побережьях Каспийского, Японского и Охотского морей.
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