«Леер-2» прикрыл Т-72Б3 и БТР-82А

«Леер-2» прикрыл танки Т-72Б3 и бронетраспортеры БТР-82А

В ходе проверки боевой готовности частей и подразделений Южного военного округа подразделение танков Т-72Б3 и бронетраспортеры БТР-82А совершили марш по пересеченной местности. В колонну бронетехники было включено автоматизированное средство радиоэлектронной борьбы "Леер-2" на базе бронеавтомобиля "Тигр-М".

Данный высокомобильный комплекс предназначен для точного выявления источников, осуществляющих радиоизлучение. Кроме того, осуществляется постановка мощных помех, которые полностью подавляют вражеские радиоэлектронные средства.

Комплекс позволяет создавать реальную помеховую обстановку, имитировать работу различных РЭС, а также проводить оценку электромагнитной обстановки при проведении мероприятий боевой подготовки.

Машина быстро разворачивается и после выполнения боевого задания уходит из точки работы в кратчайшие сроки. Максимальная скорость движения по шоссе достигает 140 км/час. В экипаж входят два человека: водитель и оператор комплекса.

"Леер-2" хорошо зарекомендовал себя в ходе выполнения различных учебно-боевых задач.

Кроме подразделений сухопутных войск данный комплекс РЭБ имеется также на вооружении воздушно-десантных войск.