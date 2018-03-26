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Разведчики отработали «захват языка»
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Войсковые разведчики отработали «захват языка» на учениях в Оренбургской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Войсковые разведчики Центрального военного округа в ходе учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области отработали "захват языка", сообщила в понедельник пресс-служба округа.
"В ходе маневров разведчики выполнили 20-километровый марш в район дислокации противника, устроили засаду на колонну техники и, захватив документоведа, отработали отход в район эвакуации", — говорится в сообщении.
"Захват языка" стал завершающим этапом полевого выхода разведывательных подразделений. Всего в нем приняли участие более 1 тыс. разведчиков.
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