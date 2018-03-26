Япония объяснила функционал нового оружия РФ

В Японии объяснили функционал нового оружия России

«Согласно заявлению президента Путина, Россия занимается разработкой различных видов нового вооружения. Вероятно, основная цель этого — нейтрализовать систему ПРО, в первую очередь США. Мы продолжим пристально наблюдать за действиями России, касающимися оборонительного потенциала», — цитирует министра обороны Японии ТАСС. Новое российское стратегическое вооружение, о котором рассказал в послании Федеральному собранию Владимир Путин , вероятно, нацелено на нейтрализацию системы ПРО США , заявил глава минобороны Японии Ицунори Онодэра.

Также Ицунори Онодэра отметил, что Япония работает над укреплением собственной системы ПРО. В частности, речь идет о планах покупки двух американских комплексов Aegis Ashore.

Напомним, 21 марта глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Токио с его японским коллегой Таро Коно заявил, что планы развертывания глобальной ПРО напрямую затрагивают безопасность России, которая вместе с Японией договорилась конструктивно вести диалог на эту тему и «внимательно слушать друг друга». До этого Лавров рассказал, что США разворачивают глобальную ПРО для того, чтобы обесценить российский стратегический ядерный потенциал.

В начале марта Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о ракетном комплекс «Сармат», новейшей крылатой ракете, подводном беспилотнике.