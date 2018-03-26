Япония объяснила функционал нового оружия РФ

Новое российское стратегическое вооружение, о котором рассказал в послании Федеральному собранию Владимир Путин, вероятно, нацелено на нейтрализацию системы ПРО США, заявил глава минобороны Японии Ицунори Онодэра.
«Согласно заявлению президента Путина, Россия занимается разработкой различных видов нового вооружения. Вероятно, основная цель этого — нейтрализовать систему ПРО, в первую очередь США. Мы продолжим пристально наблюдать за действиями России, касающимися оборонительного потенциала», — цитирует министра обороны Японии ТАСС.
Также Ицунори Онодэра отметил, что Япония работает над укреплением собственной системы ПРО. В частности, речь идет о планах покупки двух американских комплексов Aegis Ashore.
Напомним, 21 марта глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Токио с его японским коллегой Таро Коно заявил, что планы развертывания глобальной ПРО напрямую затрагивают безопасность России, которая вместе с Японией договорилась конструктивно вести диалог на эту тему и «внимательно слушать друг друга». До этого Лавров рассказал, что США разворачивают глобальную ПРО для того, чтобы обесценить российский стратегический ядерный потенциал.
В начале марта Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о ракетном комплекс «Сармат», новейшей крылатой ракете, подводном беспилотнике.
Западные СМИ восприняли эти заявления как попытку развязать новую гонку вооружений и холодную войну. Позднее, как отмечала газета ВЗГЛЯД, появились первые сигналы того, что на Западе стали верно понимать смысл заявлений, сделанных Владимиром Путиным в послании. Если раньше западные элиты говорили о «милитаризме России», то теперь на самом высоком уровне зазвучали голоса о желании договариваться.