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В Карелии начались учения «Ладога-2018»
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В Карелии начались учения истребительной авиации «Ладога-2018» 

ТАСС 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Около 50 летчиков истребительной авиации Западного военного округе участвуют в учениях "Ладога-2018", начавшихся на аэродроме Бесовец в Карелии. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе округа.
"Для участия в учениях на своих боевых машинах прибыли летчики-истребители из авиационных соединений округа. Учения будут проходить над полигоном и прибрежной территорией Ладожского озера. Пилоты объединения ВВС и ПВО округа на самолетах МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, различных модификаций Су-27 проведут боевые стрельбы, пуски управляемых ракет, а также отработают элементы воздушного боя", — рассказали в округе.
Летчики будут совершенствовать навыки обнаружения средств воздушного нападения условного противника, их перехвата и уничтожения в любое время суток. При этом, им предстоит выполнить одно из наиболее сложных упражнений, когда ведущий авиационного звена выпускает световую бомбу, освещающую наземную поверхность, а его ведомые должны уничтожить все обнаруженные цели.
Запуски воздушных мишеней будут осуществляться с высоты более 10 тыс. метров с самолетов Су-27, оснащенных специальным оборудованием для подвески бомбового вооружения. При этом будут использоваться авиационные бомбы, представленные в виде гирлянды со светящимися элементами.
Особенность проводимых учений заключается в том, что о местоположении цели и ее характеристиках летчики до получения сигнала не информируются и самостоятельно осуществляют ее поиск и перехват, находясь в зоне боевого дежурства в воздухе.
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