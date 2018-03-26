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Patriot случайно разбомбил жилой район
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Американский «Патриот» промазал и разбомбил жилой район 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Две противоракеты MIM-104C комплекса Patriot PAC-2 SAM, производимого под руководством американской компании Raytheon и находящегося в распоряжении Саудовской Аравии, отказали. После запуска одна из них взорвалась в воздухе, другая упала в жилой район Эр-Рияда. Видео очевидцев публикует The Aviationist.
В ночь на 26 марта 2018-го система противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватила семь запущенных из Йемена ракет.
В результате ударов погиб один человек, еще несколько ранены. Погибший — гражданин Египта, на дом которого упали обломки одной из ракет.
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