Patriot случайно разбомбил жилой район

Две противоракеты MIM-104C комплекса Patriot PAC-2 SAM, производимого под руководством американской компании Raytheon и находящегося в распоряжении Саудовской Аравии, отказали. После запуска одна из них взорвалась в воздухе, другая упала в жилой район Эр-Рияда. Видео очевидцев публикует The Aviationist.
Another angle of the #Saudi missile that malfunctioned and crashed in Riyadh during the attempt to shoot down the Yemeni ballistic missile. pic.twitter.com/a8X7cxYMbc— Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) 25 марта 2018 г.
В ночь на 26 марта 2018-го система противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватила семь запущенных из Йемена ракет.
В результате ударов погиб один человек, еще несколько ранены. Погибший — гражданин Египта, на дом которого упали обломки одной из ракет.