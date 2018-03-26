США разместят боевые дроны в Греции

Согласно сведениям субботнего номера газеты To Vima, в мае американские беспилотники MQ-9 Reaper начнут использовать базу греческих ВВС в центральной части страны у города Лариса. Основной задачей дронов станет сбор разведывательной информации в стратегически важном регионе юго-востока Европы, указывает издание.
Если исходить из дальности полета БПЛА данного типа — почти 2000 тысячи километров — то эти аппараты вполне могут быть использованы для ведения разведки не только в Средиземном, но и в Черном море в том числе у берегов российского Крыма.
По сведениям греческих журналистов, в последние недели на авиабазе в Ларисе американские специалисты активно готовят всю необходимую инфраструктуру для использования дронов. Отмечается, что юридической основой для размещения американских беспилотников на территории континентальной Греции является межправительственное соглашение, ранее подписанное между Афинами и Вашингтоном.
Впрочем, и без такого соглашения Греция, будучи страной-членом НАТО, вряд ли смогла бы отказать старшему партнеру по Североатлантическому альянсу в использовании своей территории. Вместе с тем, вопрос о том, будет ли переброска американских БПЛА в центральную Грецию носить временный или постоянный характер, остается открытым.
Кстати, на территории этой страны у США уже имеется крупнейшая в восточном Средиземноморье военно-морская и авиационная база Суда-бэй на острове Крит. В последние месяцы в греческой прессе появились сообщения о создании новой вертолетной базы НАТО на севере Греции в районе города Александруполис.
Тем временем, греческие журналисты напрямую увязывают усиление военного присутствия Штатов в Элладе с усиливающимися военно-политическими разногласиями между Вашингтоном и Анкарой. Дальнейшее ухудшение американо-турецких отношений, как сообщалось, может привести к уходу США из военной базы Инджирлик в Турции. При таком сценарии, американская техника может быть передислоцирована в Грецию.
Впрочем, в самой Греции такая перспектива устраивает далеко не всех. Наиболее принципиальную позицию по этому вопросу заняла Коммунистическая партия Греции (КПГ).
"Мы многократно осудили и осуждаем предоставление военных баз, таких как огромная военно-морская и авиационная база на Суде, и другой инфраструктуры для проведения военных операций США и НАТО в Восточном Средиземноморье, Северной Африке, Балканах, Черном море и других регионах", — рассказал корреспонденту "Российской газеты" заведующий международным отделом Центрального комитета КПГ Элисеос Вагенас.
По словам собеседника "РГ", Компартия Греции активно выступает "против возникновения новых американских военных баз в Александруполисе, против обновления военной базы в Араксос, куда США, возможно, перенесут часть своего ядерного арсенала, против использования военного аэропорта в Ларисе в качестве места базирования американских беспилотников и против превращения порта на острове Сирос в "маленькую Суду".
"Мы не хотим использования нашей земли, нашего воздушного пространства и морских вод как плацдарма для нападения США и НАТО на другие народы и страны", — отметил Элисеос Вагенас.