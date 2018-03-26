США разместят боевые дроны в Греции

США разместят боевые беспилотники в центральной Греции

Согласно сведениям субботнего номера газеты To Vima, в мае американские беспилотники MQ-9 Reaper начнут использовать базу греческих ВВС в центральной части страны у города Лариса. Основной задачей дронов станет сбор разведывательной информации в стратегически важном регионе юго-востока Европы, указывает издание.

Если исходить из дальности полета БПЛА данного типа — почти 2000 тысячи километров — то эти аппараты вполне могут быть использованы для ведения разведки не только в Средиземном, но и в Черном море в том числе у берегов российского Крыма

По сведениям греческих журналистов, в последние недели на авиабазе в Ларисе американские специалисты активно готовят всю необходимую инфраструктуру для использования дронов. Отмечается, что юридической основой для размещения американских беспилотников на территории континентальной Греции является межправительственное соглашение, ранее подписанное между Афинами и Вашингтоном.

Впрочем, и без такого соглашения Греция, будучи страной-членом НАТО , вряд ли смогла бы отказать старшему партнеру по Североатлантическому альянсу в использовании своей территории. Вместе с тем, вопрос о том, будет ли переброска американских БПЛА в центральную Грецию носить временный или постоянный характер, остается открытым.

Кстати, на территории этой страны у США уже имеется крупнейшая в восточном Средиземноморье военно-морская и авиационная база Суда-бэй на острове Крит. В последние месяцы в греческой прессе появились сообщения о создании новой вертолетной базы НАТО на севере Греции в районе города Александруполис

Тем временем, греческие журналисты напрямую увязывают усиление военного присутствия Штатов в Элладе с усиливающимися военно-политическими разногласиями между Вашингтоном и Анкарой . Дальнейшее ухудшение американо-турецких отношений, как сообщалось, может привести к уходу США из военной базы Инджирлик в Турции . При таком сценарии, американская техника может быть передислоцирована в Грецию.

"Мы многократно осудили и осуждаем предоставление военных баз, таких как огромная военно-морская и авиационная база на Суде, и другой инфраструктуры для проведения военных операций США и НАТО в Восточном Средиземноморье, Северной Африке, Балканах, Черном море и других регионах", — рассказал корреспонденту "Российской газеты" заведующий международным отделом Центрального комитета КПГ Элисеос Вагенас. Впрочем, в самой Греции такая перспектива устраивает далеко не всех. Наиболее принципиальную позицию по этому вопросу заняла Коммунистическая партия Греции (КПГ).

По словам собеседника "РГ", Компартия Греции активно выступает "против возникновения новых американских военных баз в Александруполисе, против обновления военной базы в Араксос, куда США, возможно, перенесут часть своего ядерного арсенала, против использования военного аэропорта в Ларисе в качестве места базирования американских беспилотников и против превращения порта на острове Сирос в "маленькую Суду".

"Мы не хотим использования нашей земли, нашего воздушного пространства и морских вод как плацдарма для нападения США и НАТО на другие народы и страны", — отметил Элисеос Вагенас.