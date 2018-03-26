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Появилось первое фото дальнего беспилотника «Орион»
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Появилось первое фото российского дальнего беспилотника «Орион» 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Группа "Кронштадт"
Опубликованы первые официальные фотографии летающего российского беспилотного летательного аппарата "Орион". Изображение беспилотника распространили в социальных сетях его создатели — конструкторы из группы "Кронштадт".
Как отмечают международные военные эксперты, российский беспилотник выполнен в концепции современных ударных дронов таких RQ-1 Predator или AVIC Wing Loong Block 1.
Российский "Орион" может быть задействован в воздушном патрулировании, разведке наземных объектов с целью обеспечения целеуказанием и корректировки артиллерийского огня, оценке результатов ведения огня и топографической разведке местности. Беспилотник "Орион" имеет размах крыла 16 метров и длину 8 метров. Он может подниматься на высоту до 7,5 километров и развивать во время горизонтального полета скорость до 200 километров в час. Максимальная продолжительность полета составляет 24 часа. Фактическая взлетная масса "Ориона" составляет 1200 килограммов, масса полезной нагрузки — 300 килограмм.
Как заявил ранее "РГ" генеральный конструктор "Ориона" Николай Долженков, в конструкции российского аппарата применялись оригинальные композитные материалы и технологии, созданные в России.
"Сегодня можно говорить о том, что мы вступили в элитный международный клуб производителей крупноразмерных бесплотных летательных комплексов", — отметил Николай Долженков.
В будущем на основе разведывательного аппарата планируется создать ударную модель "Ориона", которая будет весить пять тонн. Кроме того, есть вероятность появления беспилотника вертикального взлета массой семь тонн. Кроме российской армии беспилотник "Орион" планируют поставлять на экспорт в страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.
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