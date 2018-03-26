Министр обороны Китая посетит РФ и Белоруссию

Член Госсовета КНР, министр обороны Китая генерал-полковник Вэй Фэнхэ посетит совершит визит в Россию и Белоруссию с 1 по 8 апреля. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
«Этот визит будет способствовать дальнейшему развитию оборонного и военного сотрудничества между Китаем и этими странами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время визита в Россию Вэй Фэнхэ примет участие в Международной конференции по безопасности, которая пройдёт в Москве 4-5 апреля.
Ранее сообщалось, что министр обороны Ирана Амир Хатами примет участие в московской конференции по безопасности.