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Министр обороны Китая посетит РФ и Белоруссию
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Министр обороны Китая посетит Россию и Белоруссию с 1 по 8 апреля 

RT на русском 26 марта 2018
Фото: Reuters
Член Госсовета КНР, министр обороны Китая генерал-полковник Вэй Фэнхэ посетит совершит визит в Россию и Белоруссию с 1 по 8 апреля. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
«Этот визит будет способствовать дальнейшему развитию оборонного и военного сотрудничества между Китаем и этими странами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время визита в Россию Вэй Фэнхэ примет участие в Международной конференции по безопасности, которая пройдёт в Москве 4-5 апреля.
Ранее сообщалось, что министр обороны Ирана Амир Хатами примет участие в московской конференции по безопасности.
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