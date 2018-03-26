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В учениях в Забайкалье примут участие 4 тыс. военных
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Около четырех тысяч военных ВВО примут участие в учениях в Забайкалье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Около 4 тысяч военных примут участие в тактических учениях с боевой стрельбой в Забайкальском крае на полигоне Восточного военного округа "Цугол", сообщает пресс-служба ВВО.
"В ходе активной фазы тактического учения планируется осуществить десантирование с вертолётов Ми-8АМТШ на парашютах "Арбалет-2" груза и группы специального назначения для проведения наземной разведки и уничтожения командного пункта условного противника", — говорится в сообщении.
В учениях на полигоне Восточного военного округа "Цугол" в Забайкальском крае принимают участие более 4 тысяч военнослужащих и свыше тысячи единиц вооружения и военной техники общевойскового объединения округа.
"Для ведения разведки целей с воздуха будет задействован самолет-разведчик Су-24МР, огневое поражение условному противнику неуправляемыми авиационными ракетами нанесут штурмовики Су-25 и вертолеты армейской авиации Ми-24, бомбовый удар выполнят новейшие многоцелевые бомбардировщики Су-34 и истребители Су-30СМ", — отметили в пресс-службе.
Также в учениях задействованы танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, более 50 единиц реактивной и ствольной артиллерии различного калибра (РСЗО "Ураган", БМ-21 "Град", самоходные артиллерийские установки "Акация"), оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", а также более 20 самолетов и вертолетов, средства ПВО, тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино".
Прикрывать войска от авиации "противника" будут расчеты зенитных самоходных установок "Шилка" ЗРК "Стрела-10", операторы ПЗРК "Игла".
Для подавления каналов радиосвязи "противника" планируется применить комплексы радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2".
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