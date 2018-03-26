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Переброска новейших танков Т-80БВМ попала на видео
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Переброска новейших танков Т-80БВМ попала на видео 

Российская Газета 42 минуты назад
Впервые образец модернизированный "восьмидесятки" был представлен широкой общественности в сентябре минувшего года во время празднования Дня танкиста на территории 33-го общевойскового полигона под Лугой (Ленинградская область). Затем этот танк вместе с Т-90М и БМПТ "Терминатор" принял участие в российско-белорусских стратегических учениях "Запад-2017".
В настоящее время в Омске ведутся работы по модернизации устаревшей бронетехники. На машины выпуска 80-х годов устанавливается самая лучшая в мире серийная динамическая защита Реликт", которая способна противостоять как оперенным бронебойным подкалиберным снарядам с урановыми сердечниками, так и тандемным кумулятивным боеприпасам. Уязвимые кормовые зоны прикрываются специальными решетчатыми экранами.
На Т-80БВМ установили быстродействующую систему противопожарного оборудования, новую радицационную защиту.
Система управления огнем получила прицел "Сосна-У" с тепловизионным каналом и автоматом сопровождения цели. Теперь наводчик-оператор имеет возможность эффективно применять пушечное, ракетное и пулеметное вооружение днем и ночью, в дыму, пыли, в дождь, в условиях применения противником мер маскировки.
Механик-водитель обзавелся новым прибором наблюдения ТВН-5 со значительно улучшенными характеристиками.
На случай выхода из строя основного прицела установлены дублирующие системы. На 125-мм пушке проведены работы по улучшению характеристик точности и повышению ресурса ствола.
Машина оборудована новейшей ультракоротковолновой радиостанцией и системой внутренней связи.
Газотурбинный двигатель мощностью в 1100 л.с. заменен на 1250-сильный. В целях экономии топлива введен так называемый режим "стояночного малого газа", который позволяет без установки вспомогательного энергоагрегата, обеспечивать электропитание систем танка на стоянках и боевых позициях.
По мнению военных экспертов, Т-80БВМ займут достойное место не только в морской пехоте, но также в частях и соединениях сухопутных войск.
Как ожидается, модернизированная на АО "Омсктрансмаш" машина будет представлена на Международном военно-технический форуме "АРМИЯ-2018".
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