Переброска новейших танков Т-80БВМ попала на видео

Впервые образец модернизированный "восьмидесятки" был представлен широкой общественности в сентябре минувшего года во время празднования Дня танкиста на территории 33-го общевойскового полигона под Лугой ( Ленинградская область ). Затем этот танк вместе с Т-90М и БМПТ "Терминатор" принял участие в российско-белорусских стратегических учениях "Запад-2017".

В настоящее время в Омске ведутся работы по модернизации устаревшей бронетехники. На машины выпуска 80-х годов устанавливается самая лучшая в мире серийная динамическая защита Реликт", которая способна противостоять как оперенным бронебойным подкалиберным снарядам с урановыми сердечниками, так и тандемным кумулятивным боеприпасам. Уязвимые кормовые зоны прикрываются специальными решетчатыми экранами.

На Т-80БВМ установили быстродействующую систему противопожарного оборудования, новую радицационную защиту.

Система управления огнем получила прицел "Сосна-У" с тепловизионным каналом и автоматом сопровождения цели. Теперь наводчик-оператор имеет возможность эффективно применять пушечное, ракетное и пулеметное вооружение днем и ночью, в дыму, пыли, в дождь, в условиях применения противником мер маскировки.

Механик-водитель обзавелся новым прибором наблюдения ТВН-5 со значительно улучшенными характеристиками.

На случай выхода из строя основного прицела установлены дублирующие системы. На 125-мм пушке проведены работы по улучшению характеристик точности и повышению ресурса ствола.

Машина оборудована новейшей ультракоротковолновой радиостанцией и системой внутренней связи.

Газотурбинный двигатель мощностью в 1100 л.с. заменен на 1250-сильный. В целях экономии топлива введен так называемый режим "стояночного малого газа", который позволяет без установки вспомогательного энергоагрегата, обеспечивать электропитание систем танка на стоянках и боевых позициях.

По мнению военных экспертов, Т-80БВМ займут достойное место не только в морской пехоте, но также в частях и соединениях сухопутных войск.