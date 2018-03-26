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В Воздушно-десантных войсках начались масштабные учения
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В Воздушно-десантных войсках начались масштабные учения 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: Алексей Иванов / ТРК "Звезда"
В учениях задействовано более 2000 военнослужащих и 200 единиц боевой и специальной техники.
В Воздушно-десантных войсках стартовало дивизионное командно-штабное учение с подразделениями Тульского соединения, сообщило Минобороны РФ.
«В учениях задействовано более 2000 военнослужащих и 200 единиц боевой и специальной техники, а также около 30 самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС и ПВО военного округа», — пояснили в ведомстве.
Масштабное учение ВДВ проводиться на местности с проведением практического десантирования боевой техники и личного состава парашютным способом на незнакомые площадки приземления.
Плановое мероприятие боевой подготовки ВДВ проводится на территории трех регионов России в Рязанской, Тульской и Московской областях. Основные силы десанта в ходе начавшихся учений до аэродромов и полигонов применения будут передвигаться на боевой и транспортной технике преимущественно по рокадным и полевым дорогам.
В ходе активной фазы учения подразделения десанта вместе с боевой техникой выдвинуться на аэродром погрузки, а затем проведут одновременное десантирование на две площадки приземления.
«При десантировании планируется провести выброску более 20 единиц боевой техники на бесплатформенных парашютных системах. Десантирование личного состава с применением парашютных систем Д-10 и "Арбалет" будет осуществляться из самолетов Ил-76 и Ан-26», — рассказали в Минобороны.
При отработке тактических действий на местности, подразделения десанта с воздуха будут прикрывать вертолеты армейской авиации Ми-24 и истребители Су-27 и Су-30.
На заключительном этапе учений, при реализации маневренных действий десантники проведут боевые стрельбы из всех видов штатного вооружения и боевых машин десанта БМД-2, БМД-4М и самоходно-артиллерийских орудий 2С-9 «Нона» на двух полигонах расположенных в Рязанской области.
Командно-штабное учение с участием подразделений Тульского соединения ВДВ продлиться до 30 марта 2018 года. Учение проводится под руководством начальника штаба — первого заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Николая Игнатова.
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