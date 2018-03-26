Саудовская противоракета упала на Эр-Рияд

Перехват баллистических ракет в Саудовской Аравии показали на видео

Оператор, снимающий видео, после раздавшегося взрыва в ужасе убегает.

Ранее сообщалось, что ПВО Саудовской Аравии успешно перехватили семь баллистических ракет, и уничтожили все заряды.

Саудовская Аравия не первый раз подвергается обстрелу баллистическими ракетами. Ранее ракеты выпускались йеменскими повстанцами — хуситами, которые таким образом отвечали на участие Эр-Рияда в конфликте в Йемене.