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Саудовская противоракета упала на Эр-Рияд
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Перехват баллистических ракет в Саудовской Аравии показали на видео 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: Reuters
Ранее сообщалось, что Йемен направил семь баллистических ракет на столицу королевства Эр-Рияд.
В Сети появилось видео, на котором видно, как выпущенную баллистическую ракету из Йемена перехватывает система ПВО Саудовской Аравии.
Оператор, снимающий видео, после раздавшегося взрыва в ужасе убегает.
Ранее сообщалось, что ПВО Саудовской Аравии успешно перехватили семь баллистических ракет, и уничтожили все заряды.
Саудовская Аравия не первый раз подвергается обстрелу баллистическими ракетами. Ранее ракеты выпускались йеменскими повстанцами — хуситами, которые таким образом отвечали на участие Эр-Рияда в конфликте в Йемене.
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