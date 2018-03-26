Саудовская противоракета упала на Эр-Рияд

Ранее сообщалось, что Йемен направил семь баллистических ракет на столицу королевства Эр-Рияд.
Another angle of the #Saudi missile that malfunctioned and crashed in Riyadh during the attempt to shoot down the Yemeni ballistic missile. pic.twitter.com/a8X7cxYMbc— Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) March 25, 2018
В Сети появилось видео, на котором видно, как выпущенную баллистическую ракету из Йемена перехватывает система ПВО Саудовской Аравии.
pic.twitter.com/N5Ol0VxWgo— #MBS.shnb (@shnb_7rb) 25 марта 2018 г.
Оператор, снимающий видео, после раздавшегося взрыва в ужасе убегает.
Ранее сообщалось, что ПВО Саудовской Аравии успешно перехватили семь баллистических ракет, и уничтожили все заряды.
Саудовская Аравия не первый раз подвергается обстрелу баллистическими ракетами. Ранее ракеты выпускались йеменскими повстанцами — хуситами, которые таким образом отвечали на участие Эр-Рияда в конфликте в Йемене.