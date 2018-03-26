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Боевые пуски систем ПВО С-300 в Бурятии попали на видео
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Боевые пуски систем ПВО С-300 в Бурятии попали на видео 

Российская Газета 40 минут назад
Минобороны России опубликовало видео с боевых стрельб зенитчиков на полигоне Телемба в Бурятии.
Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 выполнили пуски ракет по скоростным мишеням "Саман". "Кабан", "Стриж" и "Пенсне", имитирующим воздушные цели различных классов: от сверхзвуковых самолетов до крылатых ракет, летящих на предельно низкой высоте.
Воздушным боем на высоте нескольких километров управляют из небольшого набитого аппаратурой кунга на земле. Радары С-300 находят и сопровождают цели, одновременно определяя их принадлежность по принципу "свой-чужой". Затем командир расчета отдает команду на пуски ракет по каждому из назначеных к уничтожению объектов. От команды до поражения проходит несколько секунд.
Современные модификации С-300 могут одновременно обстреливать до 36 целей, наводя на каждую по две ракеты. Эта не самая новая в армии России система ПВО по основным боевым характеристикам в разы превосходит американский Patriot.
Примечательно, что в тренировавшийся на бурятском полигоне расчет С-300 входит девушка.
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