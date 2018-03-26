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В ЮВО провели стрельбы из «Тюльпанов» и «Пионов»
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Артиллеристы ЮВО провели боевые стрельбы из «Тюльпанов» и «Пионов» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ингушетии, в ходе проведения полевого выхода, выполнили боевые стрельбы на полигоне "Тарское" в Республике Северная Осетия — Алания из "Тюльпанов" и "Пионов", сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"В стрельбах приняло участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники, в их числе артиллерийские установки большой мощности, 240-мм самоходные минометы "Тюльпан" и 203-мм самоходные пушки "Пион", которые по огневой мощи не имеют аналогов в мире", — сказал он.
Как отметил Астафьев, боевые расчеты наносили сосредоточенные групповые удары осколочно-фугасными минами и снарядами по движущимся колоннам техники условного противника, их командным пунктам, складам с оружием. Координаты целей подразделения получали от расчетов беспилотной авиации.
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