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Южная Корея проведет в Японском море учения
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СМИ: ВМС Южной Кореи проводят в Японском море учения в годовщину гибели корвета «Чхонан» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Военно-морские силы Республики Корея начали в понедельник маневры, приуроченные к восьмой годовщине гибели сторожевого корабля "Чхонан". Как сообщает телеканал KBS, к учениям в Японском море привлечены 10 кораблей и авиация.
По данным канала, изначально планировалось, что одновременно аналогичные маневры пройдут и в Желтом море, однако они были отменены из-за ухудшения погодных условий.
Учения проводятся ежегодно в годовщину гибели корвета "Чхонан", затонувшего 26 марта 2010 года недалеко от острова Пэннёндо в Желтом море. В результате инцидента из 104 членов команды погибли 46 человек.
Специально созданная международная следственная комиссия пришла к выводу, что корабль был потоплен подводной лодкой ВМС КНДР. В то же время некоторые независимые эксперты ставят под сомнение выводы комиссии. Пхеньян также отвергает свою причастность к данному происшествию.
По данным KBS, в отличие от прежних лет, на этот раз о проведении маневров не сообщалось заранее через официальные источники. Предполагается, что это связано с нежеланием Сеула создавать напряженность на фоне улучшения межкорейских отношений.
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