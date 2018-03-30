Сотрудников ОМОН переведут на военную службу

Сотрудников ОМОН и СОБР переведут на военную службу в течение трех лет

Сотрудников подразделений спецназа ОМОН и СОБР Росгвардии в течение трех лет переведут на военную службу, в этом году начнется перевод авиационных подразделений (АОСН — авиационный отряд специального назначения — прим. ТАСС ). Об этом в пятницу сообщил статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) Сергей Захаркин в ходе рабочего визита в Нижний Новгород.

''Серьезно стоит вопрос о переводе на военную службу ОМОНов и СОБРов. В нормативном плане практически все согласования, установленные для выполнения этой законодательной процедуры, получены. В этом году состоится перевод авиационных подразделений, на следующий год, поэтапно в течение трех лет, будут переводиться ОМОНы и СОБРы, начиная с Дальнего Востока, Сибири и далее", — сказал он.

По словам Захаркина, основная проблема для осуществления перевода этих подразделений на военную службу заключается в механизме предоставления жилья сотрудникам. Необходимо сформировать простую и прозрачную процедуру получения жилья военнослужащими, чтобы сотрудник за пять лет службы мог приобрести жилье.