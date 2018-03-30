Сотрудников ОМОН переведут на военную службу

Сотрудников подразделений спецназа ОМОН и СОБР Росгвардии в течение трех лет переведут на военную службу, в этом году начнется перевод авиационных подразделений (АОСН — авиационный отряд специального назначения — прим. ТАСС). Об этом в пятницу сообщил статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) Сергей Захаркин в ходе рабочего визита в Нижний Новгород.
''Серьезно стоит вопрос о переводе на военную службу ОМОНов и СОБРов. В нормативном плане практически все согласования, установленные для выполнения этой законодательной процедуры, получены. В этом году состоится перевод авиационных подразделений, на следующий год, поэтапно в течение трех лет, будут переводиться ОМОНы и СОБРы, начиная с Дальнего Востока, Сибири и далее", — сказал он.
По словам Захаркина, основная проблема для осуществления перевода этих подразделений на военную службу заключается в механизме предоставления жилья сотрудникам. Необходимо сформировать простую и прозрачную процедуру получения жилья военнослужащими, чтобы сотрудник за пять лет службы мог приобрести жилье.
''К сожалению, долги накоплены очень большие, действовавшая система субсидий, честно говоря, абсолютно виртуальна, не реализована. Долг перед сотрудниками ОМОН и СОБР составляет более 17 млрд рублей. В той последовательности, в которой дают [выплачивают долги] несколько десятков миллионов, нам лет 150-170 надо, чтобы реализовать такое. Пока этот вопрос не будет решен, соответственно общего механизма перевода не будет'', — сказал Захаркин.