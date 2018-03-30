Ещё
Сотрудников ОМОН переведут на военную службу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудников ОМОН и СОБР переведут на военную службу в течение трех лет 

ТАСС 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудников подразделений спецназа ОМОН и СОБР Росгвардии в течение трех лет переведут на военную службу, в этом году начнется перевод авиационных подразделений (АОСН — авиационный отряд специального назначения — прим. ТАСС). Об этом в пятницу сообщил статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) Сергей Захаркин в ходе рабочего визита в Нижний Новгород.
''Серьезно стоит вопрос о переводе на военную службу ОМОНов и СОБРов. В нормативном плане практически все согласования, установленные для выполнения этой законодательной процедуры, получены. В этом году состоится перевод авиационных подразделений, на следующий год, поэтапно в течение трех лет, будут переводиться ОМОНы и СОБРы, начиная с Дальнего Востока, Сибири и далее", — сказал он.
По словам Захаркина, основная проблема для осуществления перевода этих подразделений на военную службу заключается в механизме предоставления жилья сотрудникам. Необходимо сформировать простую и прозрачную процедуру получения жилья военнослужащими, чтобы сотрудник за пять лет службы мог приобрести жилье.
''К сожалению, долги накоплены очень большие, действовавшая система субсидий, честно говоря, абсолютно виртуальна, не реализована. Долг перед сотрудниками ОМОН и СОБР составляет более 17 млрд рублей. В той последовательности, в которой дают [выплачивают долги] несколько десятков миллионов, нам лет 150-170 надо, чтобы реализовать такое. Пока этот вопрос не будет решен, соответственно общего механизма перевода не будет'', — сказал Захаркин.
ТАСС: последние новости
WSJ: кронпринц Саудовской Аравии заявил о реальности войны с Ираном через 10 лет В России создадут роботизированную РСЗО с возможностью поражать вертолеты и беспилотники Три соединения ЦВО в Самарской области укомплектованы вооружением на 100%
 Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию539
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ313
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек80
Тело Мавроди оказалось никому не нужно86
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом97
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
03:52
Начало апреля будет дождливым и теплым
Общество Новости Москвы
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
03:32
США высылают торгпреда России
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение