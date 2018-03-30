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Принц Саудовской Аравии заявил о возможной войне с Ираном
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Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о возможной войне с Ираном 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд предупредил о возможности военного конфликта с Ираном через 10-15 лет.
В интервью с газетой Wall Street Journal наследник престола призвал международное сообщество к более жестким санкциям против Тегерана, чтобы избежать военного противостояния в регионе.
"Мы должны добиться этого, чтобы избежать военного конфликта. Если мы не сумеем этого сделать, у нас через 10-15 лет, вероятно, начнется война с Ираном", — заявил принц изданию.
Эр-Рияд обвиняет Тегеран в незаконной поставке вооружения, в том числе ракет, повстанцам в Йемене.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.
Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на что хуситы регулярно пускают ракеты в сторону саудовской территории.
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