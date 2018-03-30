Принц Саудовской Аравии заявил о возможной войне с Ираном

Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о возможной войне с Ираном

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд предупредил о возможности военного конфликта с Ираном через 10-15 лет.

"Мы должны добиться этого, чтобы избежать военного конфликта. Если мы не сумеем этого сделать, у нас через 10-15 лет, вероятно, начнется война с Ираном", — заявил принц изданию.

Эр-Рияд обвиняет Тегеран в незаконной поставке вооружения, в том числе ракет, повстанцам в Йемене

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на что хуситы регулярно пускают ракеты в сторону саудовской территории.