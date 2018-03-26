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Корабли ТОФ сразились с подлодкой «противника»
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Корабли ТОФ выполнили учебные ракетные стрельбы по подлодке «противника» 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" вместе с палубными вертолетами Ка-27ПЛ и противолодочными самолетами Ил-38Н провели учебные стрельбы по подлодке "противника", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"Сегодня корабельная противолодочная ударная группа (КПУГ) в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" во взаимодействии с палубными вертолетами Ка-27ПЛ и противолодочными самолетами Ил-38Н отработала задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника. Роль неприятельской субмарины играла одна из подводных лодок объединения… В ходе учения БПК "Адмирал Трибуц" выполнил пуск двух противолодочных ракето-торпед", — сказал он.
Как отметил Воскресенский, корабли обнаружили подлодку и установили с ней устойчивый контакт. Позднее, по вводной, против субмарины условного противника было комплексно применено противолодочное оружие. В свою очередь второй противолодочный корабль атаковал подводного противника торпедным оружием и провел стрельбу реактивными глубинными бомбами.
Воскресенский сообщил, что объективный контроль за действиями противолодочных сил и безопасность проведения учений обеспечивали 10 боевых кораблей и вспомогательных судов флота.
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