Корабли ТОФ сразились с подлодкой «противника»

Корабли ТОФ выполнили учебные ракетные стрельбы по подлодке «противника»

"Сегодня корабельная противолодочная ударная группа (КПУГ) в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" во взаимодействии с палубными вертолетами Ка-27ПЛ и противолодочными самолетами Ил-38Н отработала задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника. Роль неприятельской субмарины играла одна из подводных лодок объединения… В ходе учения БПК "Адмирал Трибуц" выполнил пуск двух противолодочных ракето-торпед", — сказал он. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" вместе с палубными вертолетами Ка-27ПЛ и противолодочными самолетами Ил-38Н провели учебные стрельбы по подлодке "противника", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский

Как отметил Воскресенский, корабли обнаружили подлодку и установили с ней устойчивый контакт. Позднее, по вводной, против субмарины условного противника было комплексно применено противолодочное оружие. В свою очередь второй противолодочный корабль атаковал подводного противника торпедным оружием и провел стрельбу реактивными глубинными бомбами.

Воскресенский сообщил, что объективный контроль за действиями противолодочных сил и безопасность проведения учений обеспечивали 10 боевых кораблей и вспомогательных судов флота.