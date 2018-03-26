Новейшие истребители Су‐35С впервые перебазировались на южные Курилы‍

Летчики‐истребители из Хабаровского края на учениях впервые перебазировались на запасной аэродром, который находится на Курилах. Об этом сообщила пресс‐служба Восточного военного округа.

Пара новейших истребителей Су-35С выполнила перелет из пункта постоянной дислокации в Хабаровском крае на военный аэродром «Буревестник» на остров Итуруп пресс-служба

Летчики пролетели более двух тысяч километров. После выполнения учебных заданий экипажи вернулись обратно. В ходе учений отрабатывались навыки по охране воздушных рубежей страны, также военные совершенствовались в летной подготовке.

Ранее сообщалось, что на май 2018 года запланировано проведение летных испытаний второго образца пассажирского самолета МС‐21‐300. Работы по сборке нового российского лайнера завершены.