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Су‐35С впервые перебазировались на южные Курилы‍
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Новейшие истребители Су‐35С впервые перебазировались на южные Курилы‍ 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Летчики‐истребители из Хабаровского края на учениях впервые перебазировались на запасной аэродром, который находится на Курилах. Об этом сообщила пресс‐служба Восточного военного округа.
Пара новейших истребителей Су-35С выполнила перелет из пункта постоянной дислокации в Хабаровском крае на военный аэродром «Буревестник» на остров Итуруп пресс-служба
Летчики пролетели более двух тысяч километров. После выполнения учебных заданий экипажи вернулись обратно. В ходе учений отрабатывались навыки по охране воздушных рубежей страны, также военные совершенствовались в летной подготовке.
Ранее сообщалось, что на май 2018 года запланировано проведение летных испытаний второго образца пассажирского самолета МС‐21‐300. Работы по сборке нового российского лайнера завершены.
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