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ВКС перехватили самолеты «противника» на Курилах
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ВКС России перехватывают самолеты «противника» на Курилах: видео 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Летчики Восточного военного округа впервые отработали перебазирование на аэродром острова Итуруп.
Пилоты истребительного полка смешанного авиационного соединения Восточного военного округа впервые отработали перебазирование на запасной аэродром для выполнения задач по перехвату самолетов условного противника.
Новейшие истребители Су-35С вылетели с авиабазы под Хабаровском и взяли курс на аэродром «Буревестник» на острове Итуруп Курильской гряды.
По прибытии на место экипажи перехватили у российских границ «вражеский» летательный аппарат и оперативно вернулись обратно.
В общей сложности летчики преодолели расстояние более двух тысяч километров.
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