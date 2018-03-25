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В Латвии пройдет колонна военной техники НАТО
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В Латвии военная техника НАТО пройдет колонной из Адажи до Даугавпилса 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Ilmars Znotins
Колонна военной техники НАТО пройдет в воскресенье от Адажи до Даугавпилса в Латвии, водителей предупреждают о том, что ее нельзя обгонять, сообщает пресс-служба Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии.
"Колонну техники будут сопровождать представители центра координации перемещения минобороны и военная полиция. Предупреждение для водителей: колонну военной техники обгонять нельзя", — сообщили в НВС.
От полигона Адажи до Даугавпилса более 200 километров. Латвия является членом НАТО с 2004 года.
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