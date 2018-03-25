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Разведчики ЗВО провели «военное ралли»
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Разведчики ЗВО впервые провели отборочный этап соревнований «военное ралли» на бронеавтомобилях 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Командам предстояло соревноваться в скоростном прохождении трассы протяженностью 20 км по пересеченной местности.
Военнослужащие соединения специального назначения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Тамбовской области впервые провели отборочный этап соревнований «военное ралли».
5 команд по 7 человек в каждой состязались на армейских грузовиках «Урал», «КамАЗ», внедорожниках «УАЗ» и впервые на бронеавтомобилях «Тигр».
В состав команды бронеавтомобилей были также включены старшие машин и номер расчета пулемета 7,62 мм ПКТ. Командам предстояло соревноваться в скоростном прохождении трассы протяженностью 20 км по пересеченной местности. Для прокладки маршрута на трассе экипажи используют новейшие навигационные системы «Орион».
Окружной этап конкурса пройдет среди победителей второго этапа объединений, соединений и воинских частей ЗВО в апреле с.г. на полигоне в Ленинградской области.
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