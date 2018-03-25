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Турция испытала собственные баллистические ракеты
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Турция испытала собственные баллистические ракеты 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lefteris Pitarakis / AP
Турция провела на военном полигоне в Синопе успешные испытания первых баллистических ракет собственной разработки. Об этом в воскресенье, 25 марта, сообщает Anadolu.
Речь идет о ракетах Gokdogan малого и среднего радиуса действия и Bozdogan большого радиуса действия. Как отмечается, в ходе тестовых запусков специалисты смогли оценить возможности двигателя ракеты после отключения системы наведения.
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В последнем квартале 2018 года планируется также провести пуск ракет с наземной установки для поражения движущихся целей и пуск с самолета.
Ракеты Gokdogan и Bozdogan совместной разработки специалистов Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности впервые представили в 2017 году на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности в Стамбуле. Завершить проект их разработки планируется в 2020 году. После этого будет запущено серийное производство.
В сентябре прошлого года Турция заключила контракт с Россией на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Начало поставок намечено на 2019 год. Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит.
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