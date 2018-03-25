Турция испытала собственные баллистические ракеты

Турция провела на военном полигоне в Синопе успешные испытания первых баллистических ракет собственной разработки. Об этом в воскресенье, 25 марта, сообщает Anadolu.

Речь идет о ракетах Gokdogan малого и среднего радиуса действия и Bozdogan большого радиуса действия. Как отмечается, в ходе тестовых запусков специалисты смогли оценить возможности двигателя ракеты после отключения системы наведения.

В последнем квартале 2018 года планируется также провести пуск ракет с наземной установки для поражения движущихся целей и пуск с самолета.

Ракеты Gokdogan и Bozdogan совместной разработки специалистов Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности впервые представили в 2017 году на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности в Стамбуле . Завершить проект их разработки планируется в 2020 году. После этого будет запущено серийное производство.