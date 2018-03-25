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ИГ устроило внезапную атаку
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ИГ устроило внезапную атаку на сирийскую армию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) , запрещенной на территории России, напали на бойцов Сухопутных войск Сирии в районе провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Al-Masdar News.
Число погибших и пострадавших не уточняется.
По сведениям агентства, неожиданная атака на сирийских военных была совершена в районе города Меядин. Правительственные войска смогли отразить нападение. Им на подмогу пришли бойцы из близлежащих племен и Национальных сил обороны.
Отмечается, что ранее боевики ИГ уже предпринимали несколько попыток наступления в восточном Дейр-эз-Зоре, после чего бойцы сирийской армии увеличили свое присутствие в этой провинции.
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