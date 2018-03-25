ИГ устроило внезапную атаку на сирийскую армию

Число погибших и пострадавших не уточняется.

По сведениям агентства, неожиданная атака на сирийских военных была совершена в районе города Меядин . Правительственные войска смогли отразить нападение. Им на подмогу пришли бойцы из близлежащих племен и Национальных сил обороны.

Отмечается, что ранее боевики ИГ уже предпринимали несколько попыток наступления в восточном Дейр-эз-Зоре, после чего бойцы сирийской армии увеличили свое присутствие в этой провинции.