Почему сержант ВВС США угнал британский самолет

Полувековая тайна: почему сержант ВВС США угнал огромный британский самолет «Геркулес»

Журналисты и родственники военного пытаются выяснить причину гибели самолета и сержанта ВВС США

Это история произошла еще 23 мая 1969 года, когда пьяный американский сержант Пауль Авамс Мейер угнал военно-транспортный самолет C-130E «Геркулес» с британского аэродрома Минделхолл, через какое-то время лайнер разбился, а пилот погиб.

Долгое время никто не пытался выяснить, что же побудило молодого военного сделать это, а также понять правду о его гибели. Правду о таинственной истории опубликовал в Daily Mail журналист, на глазах которого она разворачивалась.

Сержант Пауль Мейер был механиком, а не пилотом. Его сослуживцы отмечали, что перед происшествием 23-летний военный находился в постоянном стрессе. Всего за два месяца до того, как его отправили в Британию, он женился на девушке с тремя маленькими детьми. Из-за разборок в бывшим мужем она потеряла значительную часть страховки и у них просто не хватало денег. Мейер очень волновался за супругу и детей, и тяжело переживал разлуку.

Он пытался найти причину, что вернуться в США, но его не отпускали. Судя по всему, у молодого военного просто не выдержали нервы. Побег он спланировал заранее и даже позаботился, чтобы в «Геркулес» заправили как можно больше топлива, чтобы его хватило до США.

Мейер был сильно пьян, когда приехал на базу. Он сел в самолет и вывел его на взлетную полосу. Огромный «Геркулес» пролетел над пригородами Лондона, где спали сотни тысяч людей, даже не осознавая, какая опасность сейчас над ними.

«В последний раз самолет был замечен радарами, когда двигался в юго-западном направлении, пилотируемый нетрезвым человеком, не спавшим всю ночь и едва знавшим как летать на легком самолете, не говоря уже о "Геркулесе"», — пишет Daily Mail.

Прошло много часов, прежде чем обломки самолета были замечены в 30 км к северу от острова Олдерни в проливе Ла-Манш. Существует две версии гибели «Геркулеса» и угнавшего его американца. По одной из них, самолет догнали и сбили британские истребители «Супер Сейбр» и два «Лайтнинга», которые вылетели на перехват угнанного самолета. По другой — Мейер сам не справился с управлением и разбился.

Сейчас к месту гибели собирается оправится команда дайверов, которые хотят поставить точку в этой истории и выяснить, есть ли на корпусе самолета следы от ракет, а также найти останки самого Пауля Мейера.

Пасынок Пауля — Генри Айра — рассказал, что его отчим был семейным и очень добрым человеком. После угона самолета он тут же связался с женой и весь полет проговорил с ней. В конце он сказал, что у него какие-то проблемы и отключился.

По словам Генри Айры, молодым сержантом двигало в ту ночь желание вернутся домой.

«Хотя его траектория полета была странной, и он, конечно, не летал до этого в Соединенные Штаты, Мейер держал «Геракл» в воздухе в течение 107 минут», — пишет издание.

Своей жене в последний момент он сказал, что у него проблемы с автопилотом, хотя это не упоминалось в официальном отчете. При этом в документах ВВС США указано, что поднятые на перехват истребители так и не смогли установить визуальный контакт с «Геркулесом», что позволяет думать, что он все-таки не был сбит.

«В любом случае его семья заслуживает того, чтобы узнать судьбу сержанта Пауля Мейера, молодого человека, который просто хотел вернуться домой», — заключил журналист.