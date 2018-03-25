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Украина объяснила «принесение флота в жертву» в Крыму
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В ВМС Украины объяснили, зачем флот «отдали в жертву» в 2014 году 

РИА Новости 1 час назад
Украинский флот "принес себя" в жертву во время присоединения Крыма к России, чтобы дать Киеву время привести в готовность армию. Об этом в интервью "112 Украина" заявила помощник командующего ВМС Украины капитан первого ранга Марина Каналюк.
"Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации. На переговоры к нам приезжали все высшие руководители силовых ведомств РФ. Мы протянули время до месяца. Поверьте — это было непросто. И государство придумало в последствии механизм использования ВСУ — АТО. А Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю, не была в строю", — заявила Каналюк.
Она отметила, что флоту пришлось действовать в отсутствии верховного главнокомандующего и министра обороны, а местные МВД и СБУ почти сразу перешли на сторону России.
После вхождения Крыма в состав России большая часть кораблей украинского флота подняли флаг ВМФ России. Москва передала весной 2014 году Киеву часть боевых кораблей и вспомогательных судов. В январе 2018 президент России Владимир Путин предложил вернуть Украине оставшуюся в Крыму военную технику. Украинский лидер Петр Порошенко в ответ заявил, что Киев готов принять корабли из Крыма только вместе с полуостровом.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Референдум был организован после госпереворота на Украине в феврале. Киев по-прежнему считает Крым своим, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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