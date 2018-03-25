«Меня мучают кошмары»: как пытают американские военные

Бывшие узники Абу-Грейб рассказали о пытках американских военных

Бывшие узники Центральной багдадской тюрьмы, которая ранее была известна под названием "Абу-Грейб", рассказали телеканалу RT , что до сих пор не могут забыть пытки, которым подверглись в тюрьме со стороны американских военных.

"Узников подвешивали к металлической двери камеры и пытали током. Иногда на них мочились… Меня до сих пор мучают кошмары. Я испытываю физические и психические страдания, словно это случилось со мной вчера. Я работаю день и ночь в надежде все забыть. То, что пришлось пережить нам и что сотворили с Ираком — ужасное преступление. Это нас сломило. Я даже сейчас не могу спокойно мыться в ванне. Каждый раз вспоминаю о пытке водой", — заявил телеканалу один из бывших заключенных "Абу-Грейб". Объединенные силы США и антииракской коалиции 20 марта 2003 начали военную операцию против Ирака . Официальный Вашингтон первоначально называл военную операцию в Ираке "Шок и трепет". Затем операция получила название "Иракская свобода" (Iraqi Freedom, OIF). Официальный Багдад назвал войну "Харб аль Хавасим" — "решающей войной".

"Когда в нашу страну вошли американцы, мы надеялись, что нас освободят от жестокого режима (Саддама) Хусейна, что у всех иракцев будут свои дома и машины, как в богатых арабских или западных странах. Но все получилось совсем не так. После освобождения я каждый раз приходил в ужас при виде американцев на улице. Я боялся, что меня вернут в эту тюрьму и снова будут мучить. Тяжелые воспоминания о пытках не дают мне спать. Я до сих пор слышу те крики", — сказал другой бывший узник тюрьмы. По словам еще одного экс-заключенного, пережившего пытки со стороны американских военных, "даже час боли, унижения и произвола остается с тобой навсегда".

Как сообщалось ранее, бывшие заключенные тюрьмы заявляют, что служащие компании CACI Premier Technology Inc., которых армия США наняла для работы в тюрьме, пытали заключенных в ходе допросов. Фотографии издевательств в 2004 году вызвали скандал в мировом общественном мнении и шокировали многих американцев.

"Абу-Грейб" оказалась в центре мирового скандала после того, как в 2004 году СМИ опубликовали фотографии, на которых американские военные пытали и унижали иракских узников. Позже командование американской коалиции вернуло тюрьму иракским властям, которые реконструировали комплекс и в 2009 году открыли ее под новым названием — Центральная багдадская тюрьма.