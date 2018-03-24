Секретную подземную базу США впервые сняли изнутри

Секретную подземную базу США, созданную на случай ядерной войны, впервые сняли изнутри

Ранее СМИ не пускали снимать данный объект, почему разрешение дали именно сейчас, не уточняется.

Телеканал CNN Китаем. опубликовал сюжет , снятый внутри секретного подземного объекта на военной базе в центре США . Как говорится в описании ролика, именно тут будет находиться американский президент и отдавать приказы, если «случится невообразимое» и произойдет обмен ядерными ударами между США, Россией

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«Наш стратегический ответ всегда наготове, и все должны это знать», — заявил в интервью каналу генерал ВВС США, командир Стратегического командования США STRATCOM Джо Хайтен. Ранее СМИ не пускали снимать данный объект, почему разрешение дали именно сейчас, не уточняется.

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«Мы наготове — под землей, в море, в воздухе, мы готовы ответить. И враги, представляющие угрозу всему миру, включая Ким Чен Ына, должны знать это», — сказал он. Американский генерал добавил, что, если на США совершат нападение или президент США Дональд Трамп решит нанести упреждающий удар, приказ будет отдан именно с данной базы.

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