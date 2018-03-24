В Минобороны рассказали о высокоточных ракетах

На всех стратегических направлениях: в Минобороны сообщили о группировках носителей крылатых ракет

Россия создала на всех стратегических направлениях группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного и морского базирования. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба.

«На каждом стратегическом направлении созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного и морского базирования, которые способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах», — цитирует Герасимова РИА Новости.

1 марта президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию представил новейшие виды вооружений. Гиперзвуковая ракета авиационного базирования «Кинжал» уже прошла испытания и поступила в войска. Также были показаны планирующий крылатый блок «Авангард», новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», ракета с ядерной силовой установкой и беспилотный подводный аппарат.

Впоследствии в Пентагоне признали, что не располагают средствами защиты от российского и китайского гиперзвукового оружия, в связи с чем Вашингтон продолжит придерживаться ядерного сдерживания.

«Наш ответ заключался бы в наших силах (ядерного. — RT) сдерживания, то есть в триаде и ядерном потенциале, который у нас имеется для ответа на такую угрозу», — рассказал глава Стратегического командования Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен.

По словам Герасимова, развитие высокоточных средств поражения, в том числе гиперзвуковых, позволит перенести основную часть стратегического сдерживания в неядерную сферу.

Россия будет развивать стратегические ядерные силы за счёт разработки современных ракетных комплексов с повышенными возможностями по преодолению ПРО, создания принципиально нового боевого оснащения, высокомобильных подводных средств доставки ядерного оружия, а также других средств вооружённой борьбы, которые не имеют аналогов в мире, уточнил Герасимов.

Глава Генштаба подчеркнул, что благодаря совершенствованию структуры органов управления и внедрению новых технологий время подготовки к применению высокоточного оружия большой дальности сократилось в 1,5 раза.

Предполагается, что создание автоматизированной разведывательно-ударной системы позволит сократить время поражения целей в 2—2,5 раза. При этом точность поражения повысится в 1,5—2 раза, заявил Герасимов.

Роботы и космос

В будущем конфликты будут вестись с использованием робототехнических комплексов, информационной сферы и космических средств, заявил начальник Генштаба. При этом в первую очередь может быть атакована система государственного управления противника, отметил Герасимов.

Говоря о прообразе «войны нового поколения», глава Генштаба подчеркнул, что специалисты относят к такого рода конфликтам военные действия в Сирии . Он пояснил, что особенностью ситуации в арабской республике являются «скрытые, безуликовые действия» государств-противников. При этом время подготовки и ведения операций сокращается.

«Ужесточаются требования к мобильности войск. Осуществляется переход к комплексному поражению противника на основе интеграции усилий всех ударных и огневых средств в единую систему. Повышается роль радиоэлектронной борьбы, информационно-технического и информационно-психологического воздействия», — сказал Герасимов.

В январе 2018 года 13 беспилотников, запущенных террористами, атаковали базу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Все они были сбиты ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Комментируя инцидент, в Минобороны отметили, что «аналогичные смертоносные дроны могут быть применены террористами и в других странах, и не только в отношении военных объектов».

«Для нейтрализации подобных угроз уже сегодня требуются серьёзное внимание и организация взаимодействия всех заинтересованных сторон на международном уровне», — отмечал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Расширение масштабов использования БПЛА и затруднённость их поражения существующими средствами ПВО требуют создания эффективной системы противодействия, заявил Герасимов. Новые комплексы противодействия беспилотникам уже начали поступать в войска.

«Разрабатываются и начали поступать в войска перспективные комплексы противодействия применению БПЛА, в том числе основанные на новых физических принципах», — приводит слова Герасимова РИА Новости.

Поддержание диалога

Когда речь идёт о серьёзных конфликтах, таких как война в Сирии или напряжённость на Корейском полуострове, миру необходимо сотрудничество России и Соединённых Штатов. Об этом в интервью RT заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Существует сильная потребность в поддержании диалога между Вашингтоном и Москвой. Когда происходят серьёзные конфликты, как в Сирии, на Корейском полуострове, в других регионах мира, необходимо сотрудничество между Россией и Америкой. К сожалению, не все органы власти в Соединённых Штатах придерживаются такого мнения», — отметил он.

Однако, по словам Пескова, в конгрессе США есть силы, которые придерживаются противоположной точки зрения.

«Не знаю, в какой степени баланс сил в Соединённых Штатах (и это не наше дело: мы не можем вмешиваться в такие вопросы и не имеем ни малейшего желания это делать), в какой степени существующий баланс сил может повлиять на будущее наших отношений. Но всё же мы учитываем наиболее значимые заявления президента Соединённых Штатов», — подчеркнул Песков.

Стивен Уокер. В начале марта стало известно, что Пентагон ведёт работу в области гиперзвуковых технологий. Об этом, в частности, сообщал глава Управления перспективных исследовательских проектов ( DARPA

«Мы понимаем, что соревнуемся с такими странами, как Россия и Китай», — цитирует Уокера пресс-служба Пентагона.