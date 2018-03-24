Из чего Троцкий создал Красную Армию

История создания Красной Армии, наследником и преемником которой стали нынешние вооруженные силы России , весьма противоречива. Вплоть до официальной даты своего основания, 23 февраля, ведь февральские события 1918 года были чередой поражений для Советской Республики от Германии

И завершилось все заключением с ней мирного договора, о котором и сам Владимир Ленин писал не иначе, как о «самом тяжелом, угнетательском, зверском, позорном мире».

На добровольной основе

Впрочем, урок этих поражений действительно стал ценнейшим опытом для советского руководства. Дело в том, что большевики, придя к власти, вообще на многие сферы политики и государственного управления смотрели весьма утопически, в том числе, и на «новую советскую армию». Изначально планировалось, что РККА будет сформирована на добровольной основе из «наиболее сознательных граждан».

При этом как таковой единой системы и иерархии в данной структуре не предполагалось. Это должна была быть сеть до определенной степени самодостаточных и универсальных боевых подразделений, которые больше напоминали партизанские отряды, чем регулярную армию. О таком устройстве и добровольности говорилось в опубликованном 18 января 1918 года декрете СНК РСФСР «О Рабоче-Крестьянской Красной Армии».

Параллельно же советское руководство делало все, чтобы ликвидировать остатки царской армии, справедливо опасаясь, что эти войска выступят против новой власти. При этом новая советская власть искренне верила, что вот-вот начнется мировая пролетарская революция, и обычные солдаты тех же Центральных держав, а особенно Германии, на волне революционного подъема повернут свое оружие против собственных командиров.

А потому и наличие мощной и организованной армии рассматривалось на первых порах как нечто совершенно излишнее. Но уже первые столкновения на Северо-Западе России с германскими войсками показали всю нежизнеспособность данной концепции.

«Социалистическое отечество в опасности!»

К двадцатым числам февраля немцы, взяв Псков Нарву , подошли на весьма опасное расстояние к Петрограду. И 23 февраля 1918 года вышло новое воззвание Совета Народных Комиссаров — «Социалистическое отечество в опасности!». В этом воззвании уже говорилось про обязательный призыв.

14 марта 1918 года наркомом военных дел, то есть, фактическим главой Красной Армии, стал Троцкий. Интересно, что в царской армии сам он не служил, военного образования не имел, а весь его опыт сводился к работе военным корреспондентом в 1912 году.

Это, однако, не помешало Троцкому взяться за серьёзные преобразования РККА. В частности, именно он инициировал широкое привлечение «военспецов», офицеров царской армии и иностранных специалистов. При этом модернизировал он и систему военного управления. Именно Троцкий ввел такую управленческую единицу, как Реввоенсоветы армий и фронтов, которые подчинялись непосредственно Реввоенсовету Республики.

Военно-образовательная программа для всех

Троцким же весной 1918 года был написан первый текст военной присяги и была разработана система военных комиссариатов. Помимо массовой и принудительной мобилизации, новый военный нарком озаботился и повышением квалификации военнослужащих. В конце апреля 1918 вышло постановление «Об обязательном обучении военному искусству» для всех трудящихся.

Иными словами, граждане Республики теперь проходили всеобщую, хоть и краткую, военно-образовательную программу, и естественно, что с «демократизмом» в армии было покончено. Вернулась высшая мера наказания за дезертирство, например. Вообще Троцкий действовал весьма жестко и решительно. И массовые расстрелы в армии того времени, инициированные, в том числе, и лично Троцким, были делом, можно сказать, обыденным.

Хотя, к примеру, вызывает большие сомнения факт так называемой «децимации», казни каждого десятого солдата в полку, после массового бегства всего полка с линии фронта. Это попросту могло бы подорвать боевой дух нарождавшейся армии, а уж тем более полка. А Троцкий был человеком весьма прагматичным, в том числе и в сфере наказаний.

Армия и наука

Так или иначе, но именно работа Троцкого позволила превратить разрозненную сеть отрядов в некую единую мощную и, что самое главное, четко работающую силу с постоянной идеологической обработкой военнослужащих. Обучение же военному мастерству в итоге вообще вылилось в теснейшее сотрудничество советской армии с наукой. И, кстати, эта традиция именно научного анализа в военных целях сохранилась и в Российской Армии. Мы — одни из лидеров в математическом моделировании военных действий.

В 1918 году РККА насчитывала порядка 198 тысяч солдат и командиров, уже в 1920-м это количество возросло до 5,5 миллионов человек. И что характерно, именно Троцкий наладил систему оперативной, форсированной массовой мобилизации населения. Система эта работала и после него.

К примеру, по окончании Гражданской войны в 1924 году в РККА прошла массовая демобилизация, и ее численность сократилась до пятисот тысяч бойцов. Но уже в 1941 году, с началом Великой Отечественной, численность за счет системы военных комиссариатов оперативно была поднята до 5,4 миллионов человек.

Соратники Троцкого по партии резко критиковали его деятельность на военном поприще, они считали, что в армии Советской Республики также должны работать демократические принципы, выборность командиров и обсуждение, а также постановка на голосование приказов.

Но Ленин в итоге поддержал Троцкого в его начинаниях и, как показала дальнейшая история, оказался прав. И РККА, а потом и Советская Армия, превратившись с распадом СССР в армию Российскую, пройдя через многие испытания, снова стала одной из сильнейших и боеспособных армий на планете.