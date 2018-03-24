Генштаб РФ рассказал о «войнах будущего»

В Генштабе рассказали об особенностях войн будущего

Герасимов, выступая на военно-практической конференции в военной академии Генштаба , подчеркнул, что «каждый военный конфликт имеет свои отличительные черты», и предположил, что «основными особенностями конфликтов будущего станут широкое применение высокоточного и других видов новых вооружений, в том числе робототехнических», а также будет активно задействована «информационная сфера и космос», передает «Интерфакс»

Отдельная роль будет уделена противодействию «системам связи, разведки и навигации».

Генерал считает, что «первоочередному уничтожению подвергнутся объекты экономики и система государственного управления противника».

Однако он отметил, что это «только контуры наиболее вероятной войны будущего», так как «спектр возможных конфликтов чрезвычайно широк и Вооруженные силы должны быть готовы к любому из них».

Подчеркивается, что с учетом названных тенденций в изменении характера вооруженной борьбы осуществляется строительство и подготовка Вооруженных сил России

Совершенствование ВС России, по словам Герасимова, осуществляется путем сбалансированного развития видов и родов войск, повышения уровня оснащенности современным вооружением и военной техникой.

Ранее Герасимов заявил, что на всех стратегических направлениях России были созданы группировки носителей крылатых ракет.