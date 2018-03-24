Ещё
Генштаб РФ рассказал о «войнах будущего»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Генштабе рассказали об особенностях войн будущего 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Twitter
Использование робототехнических комплексов, информационной сферы и космических средств станет основной особенностью военных конфликтов будущего, предположил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов, выступая на военно-практической конференции в военной академии Генштаба, подчеркнул, что «каждый военный конфликт имеет свои отличительные черты», и предположил, что «основными особенностями конфликтов будущего станут широкое применение высокоточного и других видов новых вооружений, в том числе робототехнических», а также будет активно задействована «информационная сфера и космос», передает «Интерфакс».
Отдельная роль будет уделена противодействию «системам связи, разведки и навигации».
Генерал считает, что «первоочередному уничтожению подвергнутся объекты экономики и система государственного управления противника».
Однако он отметил, что это «только контуры наиболее вероятной войны будущего», так как «спектр возможных конфликтов чрезвычайно широк и Вооруженные силы должны быть готовы к любому из них».
Подчеркивается, что с учетом названных тенденций в изменении характера вооруженной борьбы осуществляется строительство и подготовка Вооруженных сил России.
Совершенствование ВС России, по словам Герасимова, осуществляется путем сбалансированного развития видов и родов войск, повышения уровня оснащенности современным вооружением и военной техникой.
Ранее Герасимов заявил, что на всех стратегических направлениях России были созданы группировки носителей крылатых ракет.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Самолеты начали терять сигнал GPS при подлете к Сирии Черноморский флот бессилен противодействовать ВМС США Застревание американской подлодки во льдах Арктики оказалось фейком
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«ЦРУ готовило переворот в России»324
Проигравший спор Грудинин сбрил усы187
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину472
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть39
Россия обложилась крылатыми ракетами54
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
00:48
Российский бомбардировщик Ту-160 станет «кошмаром НАТО»
Оружие Армия
00:35
США пытаются противостоять российским ракетам
США Армия
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
05:03
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля
Политика Украина
03:49
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США
Экономика Статьи
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение