Как армия РФ готовится к конфликтам нового поколения

Как российская армия готовится к конфликтам нового поколения

«В целях обеспечения оперативности и непрерывности огневого воздействия на противника создаются разведывательно-ударные и разведывательно-огневые контуры. Ужесточаются требования к мобильности войск. Осуществляется переход к комплексному поражению противника на основе интеграции усилий всех ударных и огневых средств в единую систему», — цитирует «Красная звезда» Герасимова. Развитие Вооружённых сил России происходит с учётом растущего масштаба применения высокоточного оружия и робототехнических средств. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов . Технологичное вооружение активно используется в войнах нового поколения, которые ставят своей целью подрыв государственности и экономики. Прообразом конфликтов будущего является сирийская кампания, где Запад активно применяет спецназ, авиацию и вербует боевиков. Что предпринимает Москва для противодействия новым вызовам, разбирался RT. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что модернизация российской армии направлена на предотвращение войн нового поколения на стратегических направлениях вблизи российских границ. Москва повышает мобильность подразделений и создаёт межвидовые группировки войск, способные вести боевые действия в условиях гибридных конфликтов, отметил Герасимов 24 марта в докладе на собрании Академии военных наук

Точность и скорость

«Сегодня отдельными военными специалистами военный конфликт в Сирии трактуется как прообраз войны нового поколения. Его главная особенность заключается в том, что государства — противники Сирии ведут против неё скрытые, безуликовые действия, не втягиваясь в прямой военный конфликт», — отметил Герасимов. Под войнами нового поколения Герасимов подразумевает конфликты с использованием экономических, политических, дипломатических и военных мер. Против неугодного государства «под лозунгом защиты демократии» совершается акт агрессии. По его словам, создателем этого подхода являются США , политика которых направлена на сохранение глобального лидерства.

Начальник Генштаба напомнил, что ни одно государство не объявляло войну сирийскому правительству. Интервенция в арабскую республику была осуществлена путём использования протестного потенциала населения и переброски отдельных подразделений. В частности, Запад создал незаконные вооружённые формирования (НВФ), подчинив их своим геополитическим интересам.

Кроме того, США и их союзники применяли в САР широкий арсенал высокотехнологичного оружия — авиацию, беспилотники, спутники, различные роботизированные средства. По словам Герасимова, вмешательство Запада в ситуацию в Сирии — «это только контуры наиболее вероятной войны будущего».

«С учётом этого развитие ВДВ осуществляется как основа сил быстрого реагирования. Для повышения их боевых возможностей и обеспечения самостоятельности действий в десантно-штурмовых соединениях сформированы танковые подразделения. В составе всех соединений создаются подразделения РЭБ и беспилотных летательных аппаратов», — сообщил Герасимов. Как подчеркнул начальник Генштаба, Вооружённые силы РФ должны быть готовы к любому негативному сценарию. Наиболее уязвимым пространством являются страны бывшего СССР. Именно поэтому Москва усиливает группировки войск на стратегических направлениях. В первую очередь Минобороны использует потенциал воздушно-десантных войск.

Также Россия расширяет географию базирования сил авиации и флота, уделяя особое внимание инфраструктуре в Арктике. При этом при перевооружении армии делается акцент на высокоточном оружии, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), автоматизированных системах управления войсками, беспилотниках и других видах робототехнических средств.

«Ведутся работы по созданию межвидовой автоматизированной разведывательно-ударной системы. Их результатом должно стать сокращение в 2—2,5 раза временных параметров цикла решения огневой задачи — от разведки до поражения цели. При этом в 1,5—2 раза повысится точность поражения, расширятся возможности по наведению высокоточного оружия», — подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ. Главная цель изменений в российской армии — подготовка к противодействию новейшему оружию, системам связи, разведки и навигации противника. Чтобы действовать на опережение, Минобороны совершенствует структуры органов управления и внедряет в войска современные программно-аппаратные комплексы. Герасимов отметил, что за последние годы эти меры позволили в 1,5 раза сократить время подготовки к боевому применению высокоточного оружия.

«Ценность науки»

Валерий Герасимов считается сторонником внедрения научных достижений в вооружённые силы. Западные СМИ называют главу российского Генштаба главным теоретиком гибридной войны. Подобное суждение основано на докладе «Ценность науки в предвидении», который Герасимов презентовал в Академии военных наук в 2013 году.

В частности, начальник Генштаба заявил, что российская армия должна совершить технологический рывок за счёт принятия на вооружение робототехнических комплексов и активизации исследований в области искусственного интеллекта. Также Герасимов призвал «не копировать чужой опыт и догонять ведущие страны, а работать на опережение».

«Насколько я понимаю, в целом Герасимов удовлетворён текущим развитием армии. В Сирии с лучшей стороны показали себя силы специальных операций, средства РЭБ, авиация. России удалось достичь крупных военных и дипломатических успехов. При этом конфликт выявил ряд недостатков, которые помогли определить будущий вектор развития вооружённых сил нашей страны», — отметил в беседе с RT Козюлин. Эксперт ПИР-Центра , военный аналитик Вадим Козюлин полагает, что нынешний доклад Герасимова является логичным продолжением нашумевшего в России и на Западе выступления 2013 года. Начальник Генштаба подвёл итоги военного строительства в России в 2017 году и поставил новые задачи.

Как пояснил эксперт, сегодня Россия столкнулась с необходимостью нарастить темпы внедрения информационных технологий, которые используются в ходе ведения боевых действий. В ближайшие годы в РФ должна быть внедрена система, позволяющая передавать данные о противнике и передвижении войск на все уровни — от командующего штабом до пехотинца.

«Планы по активизации использования беспилотных комплексов направлены на достижение нескольких целей. Во-первых, это сокращение потерь среди пилотов, во-вторых — сокращение времени на обнаружение и поражение целей противника, а также повышение точности нанесения ударов», — сказал в беседе с RT Федутинов. Эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов считает, что существенное внимание в своём докладе Герасимов уделил беспилотным системам. Появление в войсках тяжёлых дронов (проекты «Орион», «Охотник», «Альтаир») позволит значительно усилить разведывательные ударные возможности российской армии, в том числе дислоцированной в Сирии группировки.