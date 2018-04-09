На РФ возложили ответственность за «химатаки» в Сирии

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Французские военные отвергли причастность к удару по военному аэродрому в Сирии

Зенитчики выполнили боевые пуски ракет в рамках учений в Бурятии

Пенс заявил, что вместе с Трампом пристально следит за ситуацией в Сирии