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На РФ возложили ответственность за «химатаки» в Сирии
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Глава МИД Австралии возложила на Россию «конечную ответственность» за «химатаки» в Сирии 

ТАСС 9 апреля 2018
Фото: © AP Photo/Seth Wenig
Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп возложила на Россию "конечную ответственность" за якобы имевшее место применение химического оружия в Сирии.
"Вызывает большую тревогу тот факт, что Россия использует свое право вето (в Совете Безопасности ООН — прим. ТАСС) для того, чтобы воспрепятствовать принятию решительного заявления или призыву к действиям", — заявила во вторник глава австралийского внешнеполитического ведомства в интервью радио ABC. "В этом контексте я согласна с Госдепартаментом и Администрацией США, полагающими, что на России лежит конечная ответственность за применение химического оружия против гражданского населения Сирии", — уточнила она.
С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.
В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" известны своими фейковыми новостями. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.
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