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Экипаж корвета «Стойкий» отработал огневую подготовку
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Экипаж корвета «Стойкий» Балтийского флота отработал в море элементы огневой подготовки 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Теперь моряки приступят к действиям в составе корабельных ударных и поисково-ударных группировок во взаимодействии с морской авиацией флота.
Экипаж корвета «Стойкий» в ходе выполнения элементов курсовой задачи в районах боевой подготовки Балтийского флота отработал вопросы ведения стрельбы из ракетного вооружения.
Выход в море начался для экипажа выполнением задач, связанных с эксплуатацией корабельных систем, организацией повседневной деятельности и проведением тренировок по борьбе за живучесть.
Затем корвет отработал ряд учебно-боевых упражнений в море, в том числе провел ракетные стрельбы по имитированным морским и воздушным целям, а также практические артиллерийские стрельбы.
На следующих этапах морской подготовки экипажи надводных кораблей Балтийского флота приступят к действиям в составе корабельных ударных и поисково-ударных группировок во взаимодействии с морской авиацией флота.
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