РФ продолжит разработку новейших вооружений

"Убежден, что расходы, которые будут заложены на нужды обороны в последующие годы, позволят обеспечить основные стратегические цели Вооруженных сил России. Расходы будут достаточными для переоснащения армии, совершенствования вооружения и военной техники, постановки на боевое дежурство новых современных образцов, проведения научно-технической, исследовательской и прикладной деятельности ученых и инженеров-конструкторов в сфере ОПК", — заявил глава комитета.

По словам сенатора, решение о сокращении оборонных расходов является "всесторонне взвешенным, продуманным, проанализированным" и не снизит ранее запланированные темпы перевооружения армии, модернизации оборонно-промышленного комплекса и укрепления обороноспособности страны.