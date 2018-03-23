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В Южной Осетии провели ротное тактическое учение
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С подразделениями российской военной базы в Южной Осетии проведено ротное тактическое учение 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В ходе розыгрыша эпизодов учения военнослужащие выполнили боевые стрельбы из вооружения БМП-2, минометов «Сани», АГС-17 и РПГ-7, а также стрелкового оружия.
Подразделения российской военной базы в Республике Южная Осетия провели ротное тактическое учение на высокогорном полигоне Дзарцеми.
По его замыслу, военнослужащие в ходе маневренной обороны в горах отразили атаку превосходящих сил условного противника и нанесли ему максимальное огневое поражение.
Военнослужащие выполнили боевые стрельбы из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также из стрелкового оружия.
На учение привлекалось более 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц бронетанковой, автомобильной и специальной военной техники, а также беспилотные летательные аппараты.
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