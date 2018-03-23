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Минобороны опровергло данные о «зажигательных бомбах»
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Минобороны опровергло сообщения об авиаударах «зажигательными бомбами» в Восточной Гуте 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Министерство обороны России опровергло сообщения западных СМИ о якобы нанесении самолётами ВКС России ударов «зажигательными бомбами» по жилым кварталам пригорода Дамаска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Российская авиация не наносит ударов по жилым кварталам Восточной Гуты и, тем более, не применяет, в отличие от возглавляемой США международной коалиции, зажигательных боеприпасов», — приводит сообщение РИА Новости.
В ведомстве назвали «заведомой ложью» сообщения, распространяемые мошенниками на человеческом горе, — «Белых касок», а также британской так называемой «Обсерватории по правам человека в Сирии».
Со слов сотен жителей Восточной Гуты, представители «Белых касок» действуют только в районах, подконтрольных террористам «Джабхат ан-Нусра»* и никак не помогают жителям Восточной Гуты.
Подчёркивается, что эту информацию подтвердили представители группировок вооружённой оппозиции, вышедшие в зону деэскалации Идлиб.
«Поэтому слепая готовность отдельных европейских СМИ к цитированию любой лживой информации со ссылками на «Белых касок», в очередной раз вызывает недоумение», — заключили в Минобороны.
В феврале российское оборонное ведомство предупреждало о подготовке «ан-Нусрой» совместно с организацией «Белые каски» провокации с химоружием в Идлибе.
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 12 источников 
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