Минобороны опровергло данные о «зажигательных бомбах»

Минобороны опровергло сообщения об авиаударах «зажигательными бомбами» в Восточной Гуте

В ведомстве назвали «заведомой ложью» сообщения, распространяемые мошенниками на человеческом горе, — «Белых касок», а также британской так называемой «Обсерватории по правам человека в Сирии ».

Со слов сотен жителей Восточной Гуты, представители «Белых касок» действуют только в районах, подконтрольных террористам « Джабхат ан-Нусра »* и никак не помогают жителям Восточной Гуты.

«Поэтому слепая готовность отдельных европейских СМИ к цитированию любой лживой информации со ссылками на «Белых касок», в очередной раз вызывает недоумение», — заключили в Минобороны. Подчёркивается, что эту информацию подтвердили представители группировок вооружённой оппозиции, вышедшие в зону деэскалации Идлиб.

В феврале российское оборонное ведомство предупреждало о подготовке «ан-Нусрой» совместно с организацией «Белые каски» провокации с химоружием в Идлибе.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.