РФ и Египет обсудят совместные учения ВДВ

Военная делегация российских ВДВ проведет с египетскими коллегами консультации по проведению совместных учений в Египте, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В ходе пятидневного визита российские десантники проведут ряд консультаций с египетской стороной по вопросам подготовки и проведения российско-египетского учения, запланированного на 2018 год", — говорится в сообщении.
Отмечается, что российские военные посетят полигон, где ознакомятся с порядком проведения специальных занятий египетских десантников. Делегацию ВДВ РФ возглавил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Владимир Кочетков.
"Визит делегации Воздушно-десантных войск РФ в Арабскую Республику Египет проходит в соответствии с Планом международной деятельности Минобороны России и продлится до 29 марта 2018 года", — добавляется в сообщении.