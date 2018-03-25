Ещё
РФ и Египет обсудят совместные учения ВДВ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Делегация российских ВДВ обсудит с коллегами в Египте совместные учения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военная делегация российских ВДВ проведет с египетскими коллегами консультации по проведению совместных учений в Египте, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В ходе пятидневного визита российские десантники проведут ряд консультаций с египетской стороной по вопросам подготовки и проведения российско-египетского учения, запланированного на 2018 год", — говорится в сообщении.
Отмечается, что российские военные посетят полигон, где ознакомятся с порядком проведения специальных занятий египетских десантников. Делегацию ВДВ РФ возглавил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Владимир Кочетков.
"Визит делегации Воздушно-десантных войск РФ в Арабскую Республику Египет проходит в соответствии с Планом международной деятельности Минобороны России и продлится до 29 марта 2018 года", — добавляется в сообщении.
РИА Новости: последние новости
Украинские ВМС не могли противостоять ЧФ в 2014 году, заявил Камоедов Бывшие узники Абу-Грейб рассказали о пытках американских военных ВВС Израиля атаковали базу боевиков в секторе Газа
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России387
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО226
«Позор!»: Успенская показали разборки в самолете100
ИГ устроило внезапную атаку70
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель388
Видео
02:56
Ситуация в «Ядрово» близка к катастрофе
Общество Экология
02:32
«Позор!»: Успенская показали разборки в самолете
Шоу-бизнес
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
03:02
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО
Украина В мире
01:39
«Он мужчина у нас настоящий!»: Зюганов о Грудинине
Политика
02:50
«Дешевый врун»: перепалка Саакашвили и Порошенко
Украина В мире
06:39
С короной и усмешкой: каким западные СМИ видят Путина
Политика Статьи
06:11
Поколение «Крым»: что происходит с молодежью
Общество Статьи
01:19
МВД и СБ Украины перешли на сторону России
Армия
04:15
Охота на Волков: Они убили Михаила Круга
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение