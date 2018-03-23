МИД РФ: полеты авиации НАТО вблизи российских границ провоцируют опасные инциденты

"Продолжает вызывать озабоченность возрастающая активность полетов военной авиации стран — членов НАТО, а также Швеции Финляндии вблизи наших границ в регионе Балтийского моря, — указал он. — При этом две трети госавиации натовских стран, Финляндии и Швеции в сентябре — ноябре 2017 года выполнены без включенных транспондеров. Данные действия провоцируют возможность опасных инцидентов с далеко идущими последствиями".

Дипломат подчеркнул, что Россия со своей стороны многое сделала для снижения напряженности в регионе. «В рамках действовавшей под эгидой ИКАО рабочей группы экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству в 2017 году был согласован внетрассовый маршрут для российской военной авиации из Санкт-Петербурга Калининград и обратно, — обратил внимание он. — В соответствии с принятыми на добровольной основе Министерством обороны России мерами по обеспечению авиабезопасности, перелеты осуществляются с включенными транспондерами, согласно заблаговременно предоставленным полетным планам».

"К сожалению, не видим ответных шагов со стороны стран — членов НАТО, — констатировал Кожин. — Несмотря на данные ранее обещания, не видим желания у альянса перейти к экспертному обсуждению данной темы в формате Совета Россия — НАТО".