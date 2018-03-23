Ещё
МИД РФ: полеты авиации НАТО вблизи российских границ провоцируют опасные инциденты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД РФ: полеты авиации НАТО вблизи российских границ провоцируют опасные инциденты 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия обеспокоена участившимися полетами авиации НАТО вблизи российских границ без включенных транспондеров, что провоцирует возможность опасных инцидентов. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.
"Продолжает вызывать озабоченность возрастающая активность полетов военной авиации стран — членов НАТО, а также Швеции и Финляндии вблизи наших границ в регионе Балтийского моря, — указал он. — При этом две трети госавиации натовских стран, Финляндии и Швеции в сентябре — ноябре 2017 года выполнены без включенных транспондеров. Данные действия провоцируют возможность опасных инцидентов с далеко идущими последствиями".
Дипломат подчеркнул, что Россия со своей стороны многое сделала для снижения напряженности в регионе. «В рамках действовавшей под эгидой ИКАО рабочей группы экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству в 2017 году был согласован внетрассовый маршрут для российской военной авиации из Санкт-Петербурга в Калининград и обратно, — обратил внимание он. — В соответствии с принятыми на добровольной основе Министерством обороны России мерами по обеспечению авиабезопасности, перелеты осуществляются с включенными транспондерами, согласно заблаговременно предоставленным полетным планам».
"К сожалению, не видим ответных шагов со стороны стран — членов НАТО, — констатировал Кожин. — Несмотря на данные ранее обещания, не видим желания у альянса перейти к экспертному обсуждению данной темы в формате Совета Россия — НАТО".
ТАСС: последние новости
Генералиссимус-синоптик и климатическое оружие: малоизвестные факты о военной метеорологии Песков: сокращение оборонного бюджета происходит в плановом порядке МИД РФ: Россия оказала ЦАР военно-техническую помощь на безвозмездной основе
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации355
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды59
Вернем летнее время
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова68
Путин выступит со срочным обращением439
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
02:49
Во Франции неизвестный открыл огонь по спецназовцам
Происшествия
00:19
Власти утвердят 11 проектов в бывших промзонах
Новости Москвы
04:02
Стало известно о погоде в выходные
Погода Новости Москвы
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение