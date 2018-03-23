В США завели дело на «Калашникова»

В США завели дело на производителя автоматов Калашникова

Прокуратура Майами начала уголовное разбирательство в отношении компании Kalashnikov USA. Этой фирме принадлежит завод в Помпано-Бич, выпускающий копии АК-47.

— После введения санкций компания оборвала все связи с Россией и в полной мере выполняет ограничительные меры правительства США, — заявил агентству представитель RWC Group. Правоохранителей интересуют связи компании с российским концерном "Калашников" , пишет Bloomberg . Kalashnikov USA является частью RWC Group, крупнейшего импортера и производителя автоматов советского образца в Северной Америке. До 2014 года холдинг импортировал произведенное в России оружие.

Внимание прокуроров привлекла деталь в поданной холдингом в 2015 году заявке на предоставление налоговых льгот. Там говорится, что компания намерена собирать оружие на заводе в Помапно-Бич из частей, импортированных из России. Льготы RWC Group, кстати, были одобрены, но не предоставлены поскольку холдинг не выполнил обещание создать десятки высокооплачиваемых рабочих мест.

В прокуратуре Майами отказались комментировать ход расследования. А концерн "Калашников" опроверг наличие каких-либо деловых связей c Kalashnikov USA. Боле того, там сообщили, что американская фирма не имеет лицензии на выпуск советского автомата. Бороться с пиратством в российском концерне намерены, выпуская новые, более совершенные образцы стрелкового оружия.