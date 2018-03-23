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Сокращение оборонного бюджета происходит по плану
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Песков: сокращение оборонного бюджета происходит в плановом порядке 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сокращение расходов в РФ на оборону и ОПК идет согласно изначально утвержденным планам. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент неоднократно говорил о том, что процентное соотношение расходов на оборону и на ОПК пережило свой пик, во многом завершен процесс обновления материальной базы наших Вооруженных сил и теперь будет поэтапное сокращение общего процентного соотношения в расходах к общему бюджету", — сказал представитель Кремля, комментируя вопрос о том, планируется ли сокращать расходы на оборонные статьи до уровня менее 3% ВВП и каким образом этот отразиться на ВС РФ.
Ранее, в 2012 году было принято стратегическое решение выделить 20 трлн рублей на перевооружение армии и флота, и 3 трлн рублей на модернизацию оборонных производств. К 2020 году доля современного оружия и техники во всех видах войск должна составлять не менее 70%.
Для того, чтобы после 2020 года предприятия ОПК не остались без заказов и не оказались в кризисной ситуации уже сейчас активно проводится кампания по диверсификации производства и налаживанию выпуска предприятиями "оборонки" гражданских товаров и продукции двойного назначения.
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