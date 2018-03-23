Малоизвестные факты о военной метеорологии

23 марта в России ежегодно отмечается День работников гидрометеорологической службы — профессиональный праздник синоптиков и метеорологов.
Метеорологи работают с самой непокорной и изменчивой материей — с погодой. Ее нельзя починить, как танк, и практически невозможно на нее повлиять. Можно только правильно предсказать и подстроиться под ее условия.
Сегодня военные синоптики разворачивают подвижные метеорологические станции и получают метеоданные от орбитальных космических аппаратов с применением мобильных комплексов приема спутниковой информации. Они наблюдают за фактической гидрометеорологической и ледовой обстановкой, анализируют собранные данные и передают их на командные пункты в обработанном виде для выполнения тех или иных задач видов и родов Вооруженных сил РФ. Так, для подготовки метеосводки, используемой для военной авиации, определяется количество облачности, высота нижней границы облаков, направление и скорость ветра, влажность воздуха и атмосферное давление.
Сегодня в мире продолжают вестись работы по изучению возможностей воздействия на климат и созданию соответствующего оружия. Однако настоящие "метеорологические сражения" развернулись во времена Второй мировой войны. Метеоинформация приобретала "ценность особого вида оружия", и в истории есть немало тому подтверждений.
Генералиссимус-синоптик
После того как в середине XIX столетия был изобретен телеграф, возникла новая и самая существенная ветвь метеорологии — синоптическая, то есть обзорная (в то время синоптическую метеорологию называли "метеорологической телеграфией"). Сведения о погоде, поступающие почти со всего мира, стали наноситься на синоптическую карту. По такой карте можно проследить общий ход погоды в разных районах мира и предположить, какая ситуация сложится в ближайшее время.
Составлять подобные карты начал в 1861 году английский вице-адмирал Роберт Фицрой. Он стремился выработать методику заблаговременного прогноза. Его штормовых оповещений особенно ждали моряки и рыбаки. Конечно, прогнозы Фицроя сбывались далеко не всегда — во всей Великобритании работало тогда лишь 11 метеостанций.
Кстати, сегодня мало кто знает, что среди российских метеорологов есть генералиссимус. В 1899 году молодой грузин Иосиф Джугашвили устроился на работу в геофизическую обсерваторию в Тифлисе в качестве вычислителя-наблюдателя. Метеорологическими наблюдениями он занимался 98 дней. В его обязанности входил ежечасный обход всех приборов, замерявших температуру воздуха, наблюдение за облачностью, ветром и давлением воздуха. Все результаты он заносил в специально предназначенные для этого тетради. Известно, что заработная плата Джугашвили составляла по тем временам приличные деньги — 20 рублей в месяц.
В 1901 году метеоролог Тифлисской геофизической обсерватории уволился и через 44 года стал генералиссимусом Советского Союза. Кстати, именно по инициативе Сталина в годы Великой Отечественной войны в тыл противника забрасывались автоматические зонды, которые передавали сведения о погодных условиях, что позволяло корректировать действия авиации.
"Обрезанная карта" синоптиков
Толчком к развитию военной метеорологии послужила Вторая мировая война. Первые подразделения военных метеорологов в СССР появились в 1941 году.
По словам германского адмирала Фридриха Руге, метеоинформация во время Второй мировой войны приобретала "ценность особого вида оружия". Победа Красной армии обуславливалась многими факторами, в том числе и сводками погоды. Немецкие войска были лишены информации о русских холодах. История умалчивает, ошибки ли это германских синоптиков или невозможность провести исследования в полевых условиях, но по факту в 1941 году немцы к суровой московской зиме оказались не готовы.
Великая Отечественная война потребовала включения Гидрометслужбы СССР в состав Вооруженных сил страны. Войскам нужны были точные прогнозы погоды для выбора времени проведения боевых операций. 15 июля 1941 года было создано Главное управление гидрометслужбы Красной армии. Оно и Центральный институт погоды (с 1943 года Центральный институт прогнозов) вошли в состав Наркомата обороны с непосредственным оперативным подчинением Генеральному штабу, а в штабах фронтов и армий были созданы гидрометеорологические отделы.
С первых дней войны воюющие стороны засекретили свои метеосводки, идущие в эфир. Для этого применялся собственный метеорологический шифр. Метеоданные были военной тайной. Синоптическая карта стала своеобразным зеркалом, отражавшим ситуацию на линии фронта. По мере отступления наших войск вместе с оставленными городами закрывались бесценные для синоптиков точки, поэтому работали с неполными картами.
"Обрезанная карта" — так метеорологи называли синоптическую карту. Использовалась каждая возможность расширить ее рамки. В 1942 году были сделаны попытки получить сведения о погоде с оккупированных земель. Среди партизан в Белоруссии и на Смоленщине находились люди, знакомые с методикой метеорологических наблюдений и умеющие работать с приборами. Добытые ими сведения о погоде шли в эфир. Сводки поступали в Центральный штаб партизанского движения в Москве, а затем шли в штабы армий, в авиацию и в Центральный институт прогнозов. Там эти цифры превращались в те самые дополнительные, бесценные точки на "обрезанной" синоптической карте сражающейся страны.
Конструкторы с непосредственным участием работников Гидрометслужбы в невероятно короткие сроки создали компактную метеостанцию, состоящую из двух небольших чемоданчиков. Единственные в своем роде десантные автоматические радиометеостанции доставлялись авиацией в немецкий тыл и четыре раза в сутки автоматически выходили в эфир, посыпая сигналы на расстояние нескольких сотен километров и давая информацию о погоде на летных трассах.
Кстати, прогноз о нелетной для немецкой авиации погоде дал возможность проведения военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, а использование знаний проходимости снежного покрова для танков в период обороны Москвы позволило определить сроки начала контрнаступления в декабре того же года. Был осуществлен взлом льда искусственным паводком на канале имени Москвы. Эта серьезная водная преграда позволила остановить немецкое наступление севернее столицы.
Существенную роль прогнозы сыграли в планировании боевых операций Волховского, Северо-Западного и Калининского фронтов зимой 1942-го, при форсировании Днепра летом и осенью 1943 года, а также при обороне Сталинграда и разгроме большой группировки немцев зимой 1943 года. Учет проходимости для танков замерзших болот и ледяного покрова рек под Тихвином, Ржевом, Вязьмой, Тверью в январе-феврале 1942 года позволил назначить контрнаступление на сроки ожидаемого по прогнозу улучшения погоды. Также гидрометеорологическое обеспечение играло важную роль в создании и успешной работе знаменитой Дороги жизни по льду Ладожского озера.
Секретная операция "Хаудеген"
Подобные подразделения в фашистской Германии были строго засекречены. Об одном из них стало известно лишь спустя десятилетия после окончания войны.
В сентябре 1944 года у острова Нордостланд (северо-восточнее Шпицбергена) всплыла подводная лодка U-307. Ее покинули 11 человек — на шлюпке они были доставлены на берег. Так началась сверхсекретная операция "Хаудеген".
Спустя сутки на остров было доставлено около 1800 ящиков различного снаряжения: пара готовых деревянных домов, провиант, оружие и боеприпасы, а также метеооборудование.
Как потом писали, вся операция обошлась в 2 млн рейхсмарок (что равнялось стоимости шести средних танков). Деньги были потрачены для обеспечения бесперебойной работы группы военных метеорологов под руководством полярника Вильгельма Дэге. Группа создала скрытую метеостанцию и постоянно передавала на материк метеоданные.
Немецкая станция так и не была обнаружена вплоть до того момента, пока в конце мая 1945 года метеорологи сами не связались с английскими частями, располагавшимися в Норвегии, и не попросили их забрать с острова. О капитуляции Германии группа узнала по приемнику. Однако судно за ними пришло лишь спустя три месяца — 3 сентября 1945-го.
Таким образом, эта группа немецких метеорологов стала последним капитулировавшим подразделением вермахта. Кстати, все материалы экспедиции, дневники и кинопленки Дэге закопал на острове. Спустя 30 лет их нашел его сын, который тоже был ученым.
Климатическое оружие, объект "Сура" и HAARP
В настоящее время все подразделения Минобороны РФ необходимой информацией о климатических условиях в разных точках мира обеспечивает Гидрометеорологическая служба ВС РФ. В зарубежных СМИ не раз появлялись сообщения о том, что ей принадлежит секретный объект "Сура", и приписывались разработки климатического оружия, в частности против США. При этом сами американцы подобное оружие создают, самый известный проект — HAARP (программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн).
Запущенный в 1997 году, он создавался для изучения природы ионосферы и развития систем противовоздушной и противоракетной обороны. Мощный радиолокационный комплекс — огромное антенное поле на полутора десятках гектаров земли — построен на Аляске (военный полигон Гакона). Всего шесть дизель-генераторов и поле с установленными на нем 180 антеннами по 22 метра и 360 радиопередатчиками. Они позволят фокусировать импульсы коротковолнового излучения на отдельных участках ионосферы и разогревать их до образования температурной плазмы. Мощность излучения многократно выше излучения Солнца. По данным из открытых источников, излучение может быть сфокусировано в любой точке земного шара, вызывая тем самым различные природные катаклизмы, различные техногенные катастрофы, а также воздействовать на сознание и психику людей.
Комплекс, подобный американскому HAARP, был создан и в Советском Союзе. Он получил наименование "Сура", расположен в 150 километрах от Нижнего Новгорода. На этой совершенно уникальной установке, по мощности в 15 раз уступающей американской, были получены крайне интересные результаты поведения ионосферы. В 1980-х годах он активно использовался, в небе над ним наблюдались интересные аномальные явления: пылающие красные шары, висевшие неподвижно или с большой скоростью проносящиеся в небе. На первых порах исследования финансировались в необходимой мере, но после развала СССР такие работы прекратились.
Сейчас "Сура" принадлежит Научно-исследовательскому радиофизическому институту. На площади 9 гектаров стоят ровные ряды 20-метровых антенн. В центре антенного поля расположен огромный рупор-излучатель — с его помощью ученые исследуют акустические процессы в атмосфере. На краю поля — здание радиопередатчиков и трансформаторная подстанция, чуть вдалеке — лабораторный и хозяйственный корпуса.
В настоящее время климатическое оружие запрещено. По инициативе СССР в середине 1970-х годов была принята Конвенция о запрете враждебного воздействия на окружающую среду. Ее одобрили более 50 стран.
В 2015 году начальник Гидрометеорологической службы ВС РФ Владимир Удриш заявил, что создать и использовать "климатическое оружие" невозможно.
Однако уже давно существуют средства влиять на погоду локально — вызвать дождь, град, сход лавины.
"У нас есть служба градобития, обеспечения лавинной безопасности, что во время Олимпийских игр было использовано, чтобы безопасно обеспечить мероприятие, предварительные спуски лавин проводились", — сказал главный военный метеоролог.