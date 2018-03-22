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Пентагон опасается крылатых ракет РФ
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Пентагон: крылатые ракеты РФ представляют растущую угрозу Северной Америке 

ТАСС 56 минут назад
Фото: Reuters
Новейшие российские крылатые ракеты представляют растущую угрозу для стран Северной Америки из-за большой дальности их полета. С таким утверждением выступила в четверг глава Северного командования ВС США генерал Лори Робинсон, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. Ее командование отвечает за оборону континентальной части страны.
"Россия уделяет первоочередное внимание разработке новейших крылатых ракет, способных представлять опасность объектам в Северной Америке на гораздо больших расстояниях, чем мы видели раньше, — утверждала она. — Эти системы представляют растущую угрозу для Северной Америки из-за их большой дальности".
Робинсон также указала на то, что запуск российских крылатых ракет тяжело отследить. Она подчеркнула, что "вероятность нанесения Россией удара по Соединенным Штатам и Канаде в настоящее время находится на низком уровне". "Я обеспокоена возможностями этих новейших крылатых ракет, которые могут быть запущены с бомбардировщиков или подводных лодок с гораздо больших расстояний, чем у устаревших систем, и преодолеть нашу ПВО", — сказала она.
По словам генерала, в связи с этим от США требуется разработать "новую тактику и методику для противодействия" российским ракетам. "Чтобы обеспечить защиту от подобных новейших крылатых ракет, важно продолжать вкладывать средства в разработку радаров и оборонительных систем", — указала она.
Робинсон одновременно возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), которое круглосуточно следит не только за полетами самолетов и пусками ракет где-либо на планете, но и за тем, что творится в околоземном пространстве. Штабы Северного командования и НОРАД находятся на авиабазе Питерсон (штат Колорадо).
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