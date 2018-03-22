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Застревание подлодки США во льдах оказалось фейком
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Застревание американской подлодки во льдах Арктики оказалось фейком 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: кадр видео
Разошедшееся по российским СМИ сообщение о «застревании во льдах Арктики» подлодки USS Hartford ВМС США, ничем не подтверждается.
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Ряд российских СМИ, в том числе (стоит признать) газета ВЗГЛЯД, перепечатали осообщение том, что подлодка Hartford якобы застряла во льдах во время учений в Арктике. Ряд СМИ ссылались на запись Navy Currents Magazine в Twitter. Микрорасследование показало, что про «застревание» первоисточник не написал ни слова.
«Подводная лодка USS Hartford (SSN 768) класса «Лос-Анджелес» пробивает лед во время ледовых учений ICEX-2018, пятинедельных учений ВМС США, чтобы оценить их оперативную готовность и улучшить понимание Арктики», — вот что на самом деле говорится на упомянутой странице в Twitter.
Журналисты, очевидно, сделали выводы о «застревании» подлодки из-за фото, на котором мужчина с инструментом в руках, похожим на лом, совершает какие-то действия, стоя возле рубки всплывшей субмарины.
«Судя по фото пресс-службы ВМФ США, суперсовременную подлодку пришлось выкорчевывать изо льдов по старинке — ломиком», — говорится, в частности, в одном из сообщений в Рунете. Других «доказательств» того, что подлодка якобы застряла, найти не удалось. Иные западные источники также ничего не сообщают о подобном инциденте.
Скорее всего, подводник на фото просто осматривал подлодку либо, например, занимался забором льда для анализа.
Лед на указанном фото явно тонкий, так что проблем с преодолением ледяного «плена» у тяжелого военного корабля возникнуть не должно.
На этом видео двухлетней давности — пример использования ломов и пил моряками всплывшей из-подо льда лодки (нет, не для вызволения корабля). Кстати, на кадрах — та же Hartford.
Стоит отметить, что всплытие во льдах для американских подлодок уже давно стало стандартной практикой, причем именно субмарины ВМС США стали пионерами в таких операциях.
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