Застревание подлодки США во льдах оказалось фейком

Застревание американской подлодки во льдах Арктики оказалось фейком

Los Angeles-class fast-attack submarine USS Hartford (SSN 768) breaks through the ice during Ice Exercise (ICEX) 2018. #ICEX 2018 is a 5-week exercise for the @USNavy to assess its operational readiness and advance its understanding of the Arctic. pic.twitter.com/uDqxZX3DfB— NavyCurrentsMagazine (@navycurrents) 16 марта 2018 г. Разошедшееся по российским СМИ сообщение о «застревании во льдах Арктики» подлодки USS Hartford ВМС США , ничем не подтверждается.

«Подводная лодка USS Hartford (SSN 768) класса «Лос-Анджелес» пробивает лед во время ледовых учений ICEX-2018, пятинедельных учений ВМС США, чтобы оценить их оперативную готовность и улучшить понимание Арктики», — вот что на самом деле говорится на упомянутой странице в Twitter. Ряд российских СМИ, в том числе (стоит признать) газета ВЗГЛЯД , перепечатали осообщение том, что подлодка Hartford якобы застряла во льдах во время учений в Арктике. Ряд СМИ ссылались на запись Navy Currents Magazine в Twitter. Микрорасследование показало, что про «застревание» первоисточник не написал ни слова.

«Судя по фото пресс-службы ВМФ США, суперсовременную подлодку пришлось выкорчевывать изо льдов по старинке — ломиком», — говорится, в частности, в одном из сообщений в Рунете. Других «доказательств» того, что подлодка якобы застряла, найти не удалось. Иные западные источники также ничего не сообщают о подобном инциденте. Журналисты, очевидно, сделали выводы о «застревании» подлодки из-за фото, на котором мужчина с инструментом в руках, похожим на лом, совершает какие-то действия, стоя возле рубки всплывшей субмарины.

Скорее всего, подводник на фото просто осматривал подлодку либо, например, занимался забором льда для анализа.

Лед на указанном фото явно тонкий, так что проблем с преодолением ледяного «плена» у тяжелого военного корабля возникнуть не должно.

На этом видео двухлетней давности — пример использования ломов и пил моряками всплывшей из-подо льда лодки (нет, не для вызволения корабля). Кстати, на кадрах — та же Hartford.

Стоит отметить, что всплытие во льдах для американских подлодок уже давно стало стандартной практикой, причем именно субмарины ВМС США стали пионерами в таких операциях.