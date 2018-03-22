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Сайт Минобороны подвергся хакерской атаке
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Сайт Минобороны подвергся хакерской атаке 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сайт Минобороны России в ходе финального голосования за названия новейших отечественных вооружений подвергся массированной DDoS-атаке, сообщили в военном ведомстве.
"Сайт Минобороны России в ходе финального голосования за названия новейших отечественных вооружений подвергся массированной DDoS-атаке", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение последнего дня голосования за названия новейших отечественных вооружений на официальный сайт Минобороны России было совершено семь DDoS-атак. По данным ведомства, из них в течение дня — пять средней интенсивности и две наиболее мощных с 19.00 до 20.00 мск (последний час голосования).
Как заявили в Минобороны, в последние минуты голосования пиковое количество обращений к сайту — десятки тысяч в секунду. Еще более 600 тысяч посетителей со всего мира наблюдали за результатами голосования в последний час в режиме реального времени.
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