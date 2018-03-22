«Стрижи» провели «бой» против «Русских витязей»

«Стрижи» провели тренировочный воздушный бой против «Русских витязей»

«Летный состав авиагруппы «Стрижи» отработал элементы ближнего маневренного воздушного боя для атаки условного противника и ухода от ответного удара. Условного противника изображали самолеты Су-30СМ авиагруппы «Русские Витязи», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны. Летчики пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» в ходе учений провели воздушный «бой».

Летно-тактические учения проходили на авиабазе в подмосковной Кубинке.

«Летчики выполнили взлет дежурной пары истребителей на перехват воздушных целей, приближающихся к условной воздушной границе. Во время вылета экипажи совершали электронные пуски управляемых авиационных ракет, условно уничтожив все воздушные цели», — рассказали в ведомстве.

Самолеты воздушного наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30 имитировали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения условного противника в ходе учений.

Авиагруппа «Стрижи» также отработала посадку на аэродром в зараженной местности.