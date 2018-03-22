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«Стрижи» провели «бой» против «Русских витязей»
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«Стрижи» провели тренировочный воздушный бой против «Русских витязей» 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Летчики пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» в ходе учений провели воздушный «бой».
«Летный состав авиагруппы «Стрижи» отработал элементы ближнего маневренного воздушного боя для атаки условного противника и ухода от ответного удара. Условного противника изображали самолеты Су-30СМ авиагруппы «Русские Витязи», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.
Летно-тактические учения проходили на авиабазе в подмосковной Кубинке.
«Летчики выполнили взлет дежурной пары истребителей на перехват воздушных целей, приближающихся к условной воздушной границе. Во время вылета экипажи совершали электронные пуски управляемых авиационных ракет, условно уничтожив все воздушные цели», — рассказали в ведомстве.
Самолеты воздушного наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30 имитировали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения условного противника в ходе учений.
Авиагруппа «Стрижи» также отработала посадку на аэродром в зараженной местности.
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