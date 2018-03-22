Украина обвинила Россию в блокаде Босфора

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ВВС Украины обвинили Россию в провокационных действиях 

RT на русском 14 часов назад
Фото: globallookpress.com © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
Командование Военно-воздушных сил Украины обвинило Военно-космические силы России в провокационных действиях и привело в повышенную боеготовность средства ПВО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Российская Федерация продолжает осуществлять провокационные действия с привлечением воздушного компонента», — говорится в сообщении.
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Согласно данным украинских ВВС, в четверг, 22 марта, якобы самолёты ВКС России второй раз за месяц совершили провокационные действия вдоль восточной и южной воздушной границы Украины.
Отмечается, что все определённые силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность.
12 марта в Минобороны опровергли сообщения о нарушении Ил-76 воздушного пространства Эстонии.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 5 источников 
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