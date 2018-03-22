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В Швейцарии возбудили дело о поставках оружия в РФ
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В Швейцарии возбудили дело о возможных незаконных поставках оружия в РФ 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении государственной оборонной корпорации RUAG, в связи с вероятными нелегальными контрактами на вооружение с Россией.
"Офис Генерального прокурора подтверждает, что получил обвинение от RUAG в уголовном преступлении. Генпрокурор открыл уголовное судопроизводство в связи с Федеральным законом о военных материалах, преступном неумелом руководстве и, возможно, плохом поведении в государственном учреждении", — заявил РИА Новости пресс-секретарь генпрокуратуры Андрэ Марти.
В ходе следственных мероприятий были проведены обыски и изъята различная документация и носители информации. При этом истец RUAG самым тесным образом сотрудничает с судебными властями.
По данным швейцарских СМИ, речь может идти о незаконных контрактах на поставку вооружения в Россию. А частности, "Tribune de Genève " отмечает, что расследование касается сотрудника частного банка "Julius Baer", который заключил с подразделением Ammotec, входящим в корпорацию RUAG, незаконную сделку о поставке технического оборудования и вооружений для российских спецслужб.
Компания RUAG подтвердила подачу иска в генпрокуратуру в сообщении на своем аккаунте в Twitter.
"RUAG с помощью внутренней системы осведомителей обнаружила, что ее менеджер, предположительно, вовлечен в серьезные нарушения. RUAG незамедлительно проинформировала власти, выдвинула уголовное обвинение и полностью сотрудничает со следствием", — говорится в сообщении.
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