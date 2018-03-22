В Швейцарии возбудили дело о поставках оружия в РФ

В Швейцарии возбудили дело о возможных незаконных поставках оружия в РФ

"Офис Генерального прокурора подтверждает, что получил обвинение от RUAG в уголовном преступлении. Генпрокурор открыл уголовное судопроизводство в связи с Федеральным законом о военных материалах, преступном неумелом руководстве и, возможно, плохом поведении в государственном учреждении", — заявил РИА Новости пресс-секретарь генпрокуратуры Андрэ Марти. Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении государственной оборонной корпорации RUAG, в связи с вероятными нелегальными контрактами на вооружение с Россией

В ходе следственных мероприятий были проведены обыски и изъята различная документация и носители информации. При этом истец RUAG самым тесным образом сотрудничает с судебными властями.

По данным швейцарских СМИ, речь может идти о незаконных контрактах на поставку вооружения в Россию. А частности, "Tribune de Genève " отмечает, что расследование касается сотрудника частного банка "Julius Baer", который заключил с подразделением Ammotec, входящим в корпорацию RUAG, незаконную сделку о поставке технического оборудования и вооружений для российских спецслужб.