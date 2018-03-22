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Военные билеты заменят на электронные карты
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В ГД внесли проект о замене военных билетов на электронные карты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Группа членов Совета Федерации направила в нижнюю палату парламента РФ законопроект, предусматривающий выдачу персональной электронной карты и справки взамен военного билета, следует из электронной базы данных Госдумы.
"Реализация законопроекта будет способствовать нормативной определенности при осуществлении воинского учета призывников, военнослужащих и граждан, пребывающих в запасе, повышению эффективности системы воинского учета, а также оптимизации процессов, связанных с подготовкой граждан к военной службе, прохождения ими военной службы, пребывания граждан в запасе, проведения мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации", — говорится в пояснительной записке.
Изменения касаются статьи 10 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Законодатели отмечают, что реализация данного законопроекта не потребует дополнительного выделения финансовых средств на техническое обеспечение новой системы воинского учета граждан Российской Федерации.
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